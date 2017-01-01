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Tekden Ortaokulu'ndan 'mozaik resim' sergisi



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - Tekden Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan 'mozaik resim' sergisi açıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde açılan sergi hakkında bilgi veren Tekden Ortaokulu Müdürü Göksel Orhan, "Öğrencilerimizin 1 yıl boyunca emek sarf ettiği ürünleri sergiliyoruz. Buradaki resim sergisi diğerlerinden biraz daha farklıydı. Öğrencilerimiz mozaiklerle ve camlarla eserler ortaya koymaya çalıştılar ve bu eserlerin içerisinde farklı temaları işlediler. Bizler sergimiz de 15 Temmuz'u da asla unutmadık. Ömer Halis Demir'i ve diğer şehitlerimizi de eserlerin içerisinde göstererek anmaya çalıştık. Emeği geçen eğitim liderlerime ve öğrencilerime çok teşekkür ediyorum. Bu sergimizde hem emek hem de yürek vardı" ifadelerini kullandı.

Birbirinden güzel mozaik resimler yapan öğrenciler, 15 Temmuz kahramanı Ömer Halis Demir'in resmini ise serginin baş köşesine koydu.

(AG-SK)



13.05.2017 09:22:26 TSI

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