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Başkan Uysal'dan Pazar günkü yağlı güreşlere davet



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Pazar günü 44'ü başpehlivan olmak üzere farklı boylarda 700 pehlivanının er meydanında boy göstereceği 3'üncü Geleneksel Muratpaşa Yağlı Pehlivan Güreşlerine Antalyalıları davet etti.

Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştireceği Muratpaşa Yağlı Pehlivan Güreşleri için davullar, Pazar günü saatler 09.00'u gösterdiğinde vurulacak. Antalya kent merkezinin tek yağlı güreş sahası Konuksever Stadyumu'nun yan tarafından 6 bin seyirci kapasiteli er meydanında 44'ü başpehlivan olmak üzere farklı boylarda 700 güreşçi boy gösterecek. Güreşlerde aralarında Muratpaşa Belediyespor başpehlivanı Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Mehmet Yeşil Yeşil, İsmail Balaban, Fatih Atlı, Şaban Yılmaz, Hamza Köseoğlu'nun da yer aldığı başpehlivanların kura çekimi ise saat 12.30'da başlayacak.

Türk bayrağı seremonisi

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde er meydanında güreşin ritmini veren davul zurna ekibinin görev alacağı Muratpaşa Güreşleri, Türk bayrağı seremonisiyle başlayacak. Seremoniye tüm pehlivanlar ay-yıldızlı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin yer aldığı tişörtlerle çıkacak.

Güreşler bir kültürdür

Spor her ne kadar barış, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma gibi toplumların paylaştığı temel değerlerini bir taşıyıcısı da olsa rekabet öğesini de barındırdığını söyleyen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Yağlı pehlivan güreşlerine sahip çıkmak aynı zamanda toplumsal değerlere de sahip çıkmak anlamına gelir" dedi. Başkan Uysal, bu değerleri hissetmek, yaşayarak görmek için tüm Antalyalıları Pazar günü yapılacak 3'üncü Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne davet etti.

(AA-



13.05.2017 09:24:15 TSI

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