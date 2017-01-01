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Memur Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan:

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 09:22
Memur Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan:
Memur Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan:
- "Gelecek gençlerin alın teriyle şekillenecek"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Turan Bulut
KAYSERİ (İHA) - Memur-Sen Kayseri İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 'Kalbimizdeki Kudüs' konferansında konuşan İl Temsilcisi Aydın Kalkan, gençlere öğütler verdi. Aydın Kalkan, "Gelecek gençlerin alın teriyle şekillenecek" dedi.
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferans Kuranı Kerim tilaveti ile başladı. Kudüs Belgeseli'nin izlenmesinin ardından açılış konuşmasını yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan Kudüs hakkında konuşarak, "Kadim şehirler daima güzeldir. Bu güzellikler her haliyle kendisini belli eder. İşte bu şehirlerin bir tanesi de Kudüs'tür. Kendisine şiirler yazılan, besteler yapılan, kitaplar yazılan, filmler çekilen, aşık olunan bir şehirdir Kudüs. Düşünce dünyamızın kilometre taşları vardır, değişmeyen sabitlerimiz vardır. Umutlarımız, dertlerimiz vardır. Rüyalarımızın değişmeyen başrolleri vardır. Bütün bunları tek kelimeyle tanımlamak gerekirse o kelime Kudüs'tür" ifadelerini kullandı.
Gençlere seslenen Kalkan, "Memur-Sen olarak tehdit eden değil hayrı, güzeli, doğruyu teklif eden gençlik; sadece kendinden olanla değil herkesle diyalog kuran bir gençlik, dünü anlayan, bugünün hakkını veren, geleceği şimdiden gören ve strateji geliştiren bir gençlik, zamanın ritmini belirleyen, ruhuna yön veren ve zamana yön veren bir gençlik, bencil ve tüketen bir gençlik değil, paylaşan ve üreten bir gençlik istiyoruz. Yakıp, yıkılan bir gençlik değil, durduğu yeri bilen, bir günü diğerine eşit olmayan bir gençlik istiyoruz. Sorunlara meydan okuyan, insanı kuşatan bir gençlik istiyoruz. Bunun için uğraş veriyoruz. Geleceğimiz sizlerin alın teriyle şekillenecektir. Yarın için çabası olan bir gençliğe ihtiyacımız var. Sizler bizim umudumuzsunuz. Bu coğrafyanın umudusunuz. Medeniyet coğrafyasının yarınına ilişkin umudunu temsil ediyorsunuz. Yarınlar, adaletli dünya sizlerin eliyle inşa olacaktır. Sizlerin ektiği tohumlar yarınlara ilişkin umudumuzu yeşertecektir" diye konuştu.
Aydın Kalkan'ın konuşmasının ardından, Kudüs Mihmandarı Bülent Deniz, katılımcılara sunumunu yaptı.
(TB-SK)

13.05.2017 09:31:42 TSI
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