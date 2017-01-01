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Önce aradılar, sonra uyardılar

- Narkotimlerin okul önlerindeki aramaları devam ediyor



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, okul önlerinde yaptıkları uygulamalara devam ediyor. Şüpheli şahıslar üzerinde arama yapan ekipler, gençleri uyuşturucuya karşı uyarıyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte yaptığı başarılı operasyonlar ile uyuşturucu kullanıcılarına ve satıcılarına göz açtırmazken, gençlerin uyuşturucudan korunması içinde çalışmalarını sürdürüyor. Motorize ekipler, günün belirli saatlerinde kentte bulunan okulların önlerinde şüpheli şahıslara yönelik aramalarını sürdürüyor. Öğrencilere de uyuşturucuya karşı mücadele etmek için uyarılarda bulunan narkotik ekipleri, uyuşturucunun zararları hakkında öğrencilere bilgiler veriyor.

(AG-SK)



13.05.2017 09:32:04 TSI

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