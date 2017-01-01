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GKV Anaokulu babaları ağırladı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 09:23
GKV Anaokulu babaları ağırladı
GKV Anaokulu babaları ağırladı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu annelerden sonra bu kezde babaları okulda ağırlayarak öğrencilerle buluşturdu. Çocukluk anılarını bir birleriyle paylaşan genç babalar duygusal anlar yaşadı.
Akademik başarıların değişmez adresi Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları okul, öğrenci, veli ve öğretmen birlikteliğinin daha sağlıklı ortamlarda sürdürülebilmesi ve eğitimde başarı grafiğinin yükseltilmesi için yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek annelerden sonra bu kezde anaokulunda babaları ağırladı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu Rehberlik Öğretmeni Ayşe Duygu Kılıç tarafından gerçekleştirilen günümüzde baba olmak konulu söyleşinin ardından okul öncesi eğitimin önemi ve aile okul ilişkileri hakkında bilgiler verildi. Okul öncesi eğitim sürecinde okul, aile ve öğretmen iş birliğinin eğitimde başarıya giden yolun en önemli anahtarı olduğunu ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu Müdiresi Gökçen Bulut "2016-2017 eğitim öğretim yılı boyunca öğrencilerimiz ve velilerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz onlarca ortak etkinlik okul, aile ve öğretmen işbirliğinin gelişmesinde büyük rol oynadı. Geçtiğimiz günlerde anneleri ağırladığımız kurumlarımızda bu kez de babaları ağırladık. Rehber öğretmenimiz Ayşe Duygu Kılıç gerçekleştirdiği sunumda öğrencilerin başarısında okul aile iş birliği ve babanın başarıdaki rolünü anlatan bir söyleşi gerçekleştirdi. Karşılıklı olarak birçok konuda görüş alış verişinde bulunduğumuz öğrenci babalarıyla önümüzdeki süreçte de gerçekleştirilecek çalışmalarımızı paylaştık. Eğitimin bütün süreçlerinde öğrencilerin başarısı onlara sadece okul ve öğretmenlerin verdiği destek değil, aynı zamanda ailelerin vereceği destekle daha güçlenecektir" dedi. Söyleşinin ardından babalar kendi çocukluk anılarını da paylaşarak geçmiş günlerini hafızalarında canlandırdılar.
Söyleşiye katılan babalar etkinliğin kendilerini etkilediğini ve bu tür çalışmaların devam etmesinden yana olduklarını belirterek GKV Özel Okullarının bu tür projelerine gerekli desteği vereceklerini açıkladı
(SD-Y)

13.05.2017 09:32:59 TSI
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