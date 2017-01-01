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Vali Şahin: "Yetim yavrularımız heder oluyor"



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SAMSUN (İHA) - Samsun Valisi İbrahim Şahin, "Yetim bir çocuğu evlat edindikten sonra ya sorun olursa diye bundan endişe duyuyoruz. Diğer taraftan gerçekten bu yavrularımız heder oluyor" dedi.

Samsun İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından "Yetim Dayanışma Günleri" programı düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda gerçekleşen toplantıda yetim öğrenciler, şiir ve Kur'an-ı Kerim okudu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşma yapan Samsun İHH Genel Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Cerrahoğlu, "Hepimizin bildiği gibi yaşadığımız dünya ve coğrafyada yaşanan doğal afetler, savaşlar, hastalıklar ve yoksulluklardan dolayı birçok çocuk yetim kalmaktadır. Bu çocukların birçoğu insan kaçakçılığı, çocuk işçiliği, madde bağımlılığı ve dilenci şebekeleri gibi birçok olumsuz tehditlerle karşılaşmaktadırlar. Bir insan, bir Müslüman olarak bu durum karşısında sessiz kalmamız mümkün değildir. İHH, şimdi iyilik yapmak için kanatlanmış bekleyen milyonlar için önemli bir fırsat sunuyor. Samsun İHH, olarak sürdürülen bu çalışmalara sizlerin destekleriniz ile sahip çıkmaya gayret ediyoruz" dedi.

Programa katılan Samsun Valisi İbrahim Şahin ise, "Kur'an-ı Kerim'de en az 20 ayette yetimlerden bahsediliyor. Peygamber Efendimizin yetimlerden, öksüzlerden bahseden çokça Hadisi Şerifleri var. Batı dünyasını zaman zaman bazen eleştiriyoruz, yaptıkları bizi bir şekilde rahatsız ediyor. Ama bir taraftan da örnek alınması gereken bir takım hareketleri görüyoruz. İsmini burada vermeyi çok doğru bulmadığım bazı sanatçılar, artistler, ses sanatçıları dikkat ederseniz farklı renkte, farklı yaşta, farklı cinsiyetteki birden fazla çocukları evlat ediniyor ve onlarla birlikte görüntülenmekten de rahatsızlık duymuyorlar. Biz başka bir çocuğun ailemize, bünyemize katışmasını bir türlü kabullenemiyoruz ve bu bize zor geliyor. Çocuğu evlat edindikten sonra bir sorun olursa diye bundan endişe duyuyoruz. Diğer taraftan gerçekten bu yavrularımız heder oluyor. Onun için mutlak suretle bu tarz organizasyonlarda çocuklarımıza belki yuvalarda, evlerde sahip çıkmamızın yoluna, yöntemine bakmamız gerekiyor. Bu şehrin yöneticisi olarak yetimler ve öksüzlerle ilgili yapılacak bütün faaliyetlerde sizlerin yanınızda olacağımı bir taahhüt olarak söylüyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından "İyilikte Yarışan Sınıflar" projesinde dereceye girenlere Vali İbrahim Şahin ve diğer protokol üyeleri tarafından plaketleri verildi.

Programa ayrıca, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk, İHH yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı.

(ŞB-SLH-Y)



13.05.2017 09:34:58 TSI

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