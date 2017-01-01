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Genç Kızılay Gönüllüleri, anneleri en özel günlerinde yalnız bırakmadı



ADANA (İHA) - Türk Kızılayı Adana Şubesi, dar günlerinde yanlarında olduğu anneleri, Anneler Günü'nde de yalnız bırakmadı.

Genç Kızılay Gönüllüleri, Anneler Günü etkinliğinde; eşi vefat etmiş, eşinden ayrılmış ya da eşi cezaevinde olan anneleri bir araya getirdi. Genç Kızılay Gönüllüleri, sohbet edip sıkıntılarını dinledikleri annelere gül ve çeşitli hediyeler vererek, günlerini kutladı.

Gençlere yaşadıkları zorlukları anlatan anneler, iş bulamadıkları için çektikleri geçim sıkıntısından yakındı. Buldukları işlerin de sigortasız ve düşük ücretli olduğundan dert yanan anneler, "Bizler çocuklarımıza hem anne hem baba olmaya çalışıyoruz. Bize destek olunacağına çoğu zaman hakkımızı bile alamıyoruz" dediler.

En dar günlerinde Kızılay'ın hep yanlarında olduğunu belirten anneler, "Allah Kızılay'a bağış yapanlardan da gönüllülerinden de razı olsun" ifadelerini kullandılar.

Kızılay'ı annelerle bir araya getiren buluşmanın düzenlenmesinde emeği geçen tüm gönüllülere teşekkür ettiğini kaydeden Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da "Annelerin bu sorunlarını ilgili makamlara iletmek, onlara hayat mücadelelerinde destek olmak bizlerin görevidir. Kızılay annelerin de yanındadır. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum" şeklinde konuştu.

(ELF-Y)



13.05.2017 09:35:35 TSI

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