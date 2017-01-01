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Kilisli gençler 6'ıncısı düzenlenen Malatya Anadolu Kitap Fuarında katıldı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 09:27
Kilisli gençler 6'ıncısı düzenlenen Malatya Anadolu Kitap Fuarında katıldı
Kilisli gençler 6'ıncısı düzenlenen Malatya Anadolu Kitap Fuarında katıldı

(Fotoğraflı)

KİLİS (İHA) - Kilisli gençler bu yıl 6'ıncısı düzenlenen Malatya Anadolu Kitap Fuarında katıldı.
Kilis Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile yürüttüğü belediye hizmetleri kapsamında bir yeniliğe daha imza attı. Türkiye çapında büyük bir ilgi ile takip edilen ve bu yıl 6'ıncisi düzenlenen Malatya Anadolu Kitap Fuarında lise öğrencileri yazarlarla buluştu. Kitap fuarı dışında öğrenciler, Sanat Sokağı, Kültür Adası, Malatya İnönü Üniversitesi, Tabiat Parkı, Battal Gazi Kervansarayı, Ulu Cami, Paşa Konağı ve Kernek Şelalesi gezerek unutulmaz bir gün yaşadı.
Bir günü doyasıya geçiren öğrenciler, bunun tekrarı olması temennisinde bulunarak Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'ya teşekkür ettiler.
(MAD-SD-Y)

13.05.2017 09:37:10 TSI
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