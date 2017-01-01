ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Dünya Çiftçiler Haftası

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 09:29
Dünya Çiftçiler Haftası
Dünya Çiftçiler Haftası

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik ile Çiftçi Mallarını Koruma Başkanı Mehmet Kara, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'yı ziyaret etti.
Dünya Çiftçiler Haftası münasebetiyle Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik ile Çiftçi Mallarını Koruma Derneği Başkanı Mehmet Kara, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'yı ziyaret etti.
Başkan Kara, Oda Başkanı Çelik ile Dernek Başkanı Kara'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Dünya Çiftçiler Haftasını kutladığını söyledi.
Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Başkan Kara'ya yemeni hediye etti.
(MAD-SD-Y)Y)

13.05.2017 09:38:33 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kilisli gençler 6'ıncısı düzenlenen Malatya Anadolu Kitap Fuarında katıldı
YEREL

KİLİSLİ GENÇLER 6'INCISI DÜZENLENEN MALATYA ANADOLU KİTAP FUARINDA KATILDI
Vali Çataklı, okul aile birliği başkanlarıyla toplantı yaptı
YEREL

VALİ ÇATAKLI, OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANLARIYLA TOPLANTI YAPTI
Vali İsmail Çataklı'nın Hemşirelik Haftası kutlaması
YEREL

VALİ İSMAİL ÇATAKLI'NIN HEMŞİRELİK HAFTASI KUTLAMASI
Vali İsmail Çataklı'nın Anneler Günü Mesajı
YEREL

VALİ İSMAİL ÇATAKLI'NIN ANNELER GÜNÜ MESAJI
Suriyeli genç, geçiş yaptığı üniversiteyi birincilikle bitirdi
YEREL

SURİYELİ GENÇ, GEÇİŞ YAPTIĞI ÜNİVERSİTEYİ BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ

Şekerbank ile KESOB arasında protokol imzalandı
YEREL

ŞEKERBANK İLE KESOB ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI
Fen Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
YEREL

FEN LİSESİNDE TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI AÇILDI
Kilis'te El Bab şehitleri anıldı
YEREL

KİLİS'TE EL BAB ŞEHİTLERİ ANILDI
Sonbaharda dikilen fidanların ot alma ve çapa çalışmaları başladı
YEREL

SONBAHARDA DİKİLEN FİDANLARIN OT ALMA VE ÇAPA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
Dünya çapında israfın fotoğrafı!
DÜNYA

DÜNYA ÇAPINDA İSRAFIN FOTOĞRAFI!

1
  • 2 Kuzey Kore, BM üyesi 192 ülkenin temsilciliklerine mektup gönderdi!
  • 3 Ve Cansel Çördük konuştu: Özel mesajlarımı yayınlayarak...
  • 4 En BABA kader! Helal olsun...