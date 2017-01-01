Dünya Çiftçiler Haftası
(Fotoğraflı)
Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik ile Çiftçi Mallarını Koruma Başkanı Mehmet Kara, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'yı ziyaret etti.
Dünya Çiftçiler Haftası münasebetiyle Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik ile Çiftçi Mallarını Koruma Derneği Başkanı Mehmet Kara, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'yı ziyaret etti.
Başkan Kara, Oda Başkanı Çelik ile Dernek Başkanı Kara'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Dünya Çiftçiler Haftasını kutladığını söyledi.
Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Başkan Kara'ya yemeni hediye etti.
(MAD-SD-Y)Y)
13.05.2017 09:38:33 TSI
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