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Gürağaçspor'da transfer atağı



(Fotoğraflı)



Tuna İşleyen

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi 1. Amatör Kulüplerinden Gürağaçspor, yeni sezona daha iddialı hazırlanıyor.

Sezonun bitmesi ile Tavşanlı 1. Amatör Küme takımlarından Gürağaçspor ile anlaşan Teknik Direktör Mourinho lakabıyla bilinen Ercan Kuru, transfer çalışmalarına başladıklarını ifade etti.

Takımın Yıldız adayı genç futbolcular ile anlaşma safhasında olduğu öğrenildi.

Yaklaşık 10 yıldan bu yana sahalarda adından söz ettiren Ercan Kuru "geçen sezon yarım kalan işi bu sezon Allah'ın izni ile tamamlayacağız" dedi.

Bu sezon ligin daha çekişmeli geçeceğini belirten Teknik direktör Ercan Kuru, " Gürağaçspor'un tarihini bu yıl yönetim ile birlikte yazacağız" dedi. (Tİ - EFE)



13.05.2017 09:42:56 TSI

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