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Başkan Köksoy'dan Anneler Günü mesajı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 09:40
Başkan Köksoy'dan Anneler Günü mesajı
Başkan Köksoy'dan Anneler Günü mesajı

(Fotoğraflı)

ARDAHAN (İHA) - Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Başkan Köksoy mesajında; "Dünyanın en nadide insanları olarak gördüğüm Anneler, karşılıksız sevgi ve sonsuz özverinin simgesi, dünyanın hiçbir değeriyle karşılaştırılamayacak ve yeri hiçbir zaman doldurulamayacak olan, hayatımızın en değerli varlıkları, sevginin, şefkatin, fedakarlığın sembolü, her şeyin en iyisine en güzeline layık olan annelerimizin bu anlamlı gün vesilesiyle, başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere bütün annelerin ve anne adaylarının anneler gününü kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.
(OY-AA-Y)

13.05.2017 09:49:56 TSI
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