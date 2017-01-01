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Saç ekiminde doğal görünüm önemli

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 09:47
Saç ekiminde doğal görünüm önemli
Saç ekiminde doğal görünüm önemli

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Dr. Emrah Çinik, saç ekiminde doğal görünüme dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Dr. Emrah Çinik, "Planlama: İşlem öncesi saçlar hastanemizde kısaltılır. Saçların ekileceği alanlar işaretlenir. Her bir alana yaklaşık ne kadar greft konulacağı hesaplanır. Ön saç çizgisi sizin istek ve beklentilerinize göre dizayn edilir ve çizilir ve ayna karşısında yeni ve doğal saç çizginiz size gösterilir" dedi.
Doğal bir görünüm için, tek saç kökü içeren greftlerin bu alana yoğun olarak ekildiğini ifade eden Dr. Çinik, "Lokal anestezi: Deri önce lokal anestetik spreyler ile uyuşturulur.Ardından lokal anestezi rahatça yapılır. FUE saç ekimi, ekilen greft sayısına bağlı olarak 5-7 saat arasında sürecektir. Yemek ve gerekirse tuvalet ihtiyacı için kısa aralar verilebilir. İşlem sırasında dilerseniz televizyon seyredebilir, müzik dinleyebilirsiniz" diye konuştu.
FUE saç ekimi tekniğinin aşamalarının olduğunu kaydeden Dr. Emrah Çinik, 4 aşamayı şöyle sıraladı:
"Yöntemin tam başarı vermesi için teknik ayrıntıların profesyonelce ve dikkatlice uygulanması önemlidir.
1-Greftlerin başın arkasındaki verici sahadan alınması: Greftler mikromotor ile alınır. Saç kökünüzün kalınlığına göre kullanılacak punch boyutları belirlenir. Önce 0.8 mm punch lar ile 2-3 saç teli içeren greftler alınır. Sonra daha ince 0.5mm -0.6 mm punchlar ile tekli saç teli içeren greftler alınır. Verici sahada saç köklerinin alınması için açılan delikler çok küçük olduğundan hızla iyileşirler ve işlem sonrası iz kalmaz.
2-Greftlerin dizilmesi ve sayılması: Greftlerin alınması ile eş zamanlı olarak greftler dizilir. Greftler tekli,ikili veya üçlü saç kökü içeren gruplara ayrılır ve sayılırlar. Greft alma aşaması bittiğinde greftlerin dizimi ve sayımı da bitmiş olur. Bu aşamada hafif bir yemek ve ihtiyaç için 10 - 15 dk mola verilir.
3-Saç ekimi yapılacak bölgede saç kanallarının açılması: Kanalların açılması,saç ekiminde doğal sonuç için en önemli aşamadır ve tüm işlemin en çok tecrübe,estetik ve teknik beceri gerektiren kısmıdır. Ekilecek greft sayısı kadar kanal açılır. Açılacak kanalın derinliği ve çapı ekilecek graft lerin ölçümlerine göre belirlenir. Kanallar çok ince çaplı (0.4-0.5 mm) mikrodelici uçlarla, greft çaplarından daha küçük açılır. Kanalların açısı saçların uzama açısıyla uyumludur. Sahada orijinal saçlar veya daha önce ekilmiş saçlar varsa; deliklerin bu saçlara hiçbir zarar vermeyecek sıklıkta ve yönde açılması gerekir. Ön bölgede saç çizgisindeki saçlar 45-60 derece öne doğru uzarlar. Arkaya doğru bu açı değişir ve tam tepe bölgesinde saçlar hafif dik olarak çıkar. Arkada ise saçların çıkış yönü geriye-aşağıya doğru gitmeye başlar. Enseye yakın bölgelerde 45-60 derece aşağıya doğru çıkarlar. Kanallar bu açılara, yani bulunduğu bölgedeki saçların çıkma yönüne uygun yönde açılırlar.
4-Greftlerin ekilmesi: Greftler kanallara doğru yönde yerleştirilmelidir. Greftler, teknik olarak dış yüzeyi (epidermis) ekim yapılan derinin dış yüzeyine göre biraz yukarda kalacak şekilde yerleştirilir. Greftler çok hassas yapılardır. Ekim için mikrocerrahi teknikleri kullanılır. Ekim yapılan saçların %100'e yakın olarak yaşaması ve yeniden büyümesi hedeflenir. FUE uygulaması, yukarıda anlatıldığı gibi, son derece hassas ve ciddi bir işlemdir, tecrübe son derece önemlidir. Alanında iyi eğitimli, tecrübeli ve el becerisi olan kişilerce uygulandığında sonuçlar gerçekten şaşırtacak kadar mükemmeldir."
(ERZ-AA-Y)

13.05.2017 09:56:56 TSI
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