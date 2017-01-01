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Diyarbakır'da Dünya Hemşireler Günü kutlandı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:01
Diyarbakır'da Dünya Hemşireler Günü kutlandı
Diyarbakır'da Dünya Hemşireler Günü kutlandı

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Hastanenin konferans salonunda gerçekleştirilen kutlamalara Diyarbakır Kamu Hastaneler Birliği İdari Hizmetler Başkanı Hüseyin Çakar, Tıbbı Hizmetler Başkanı Eşref Araç, Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu'nun yanı sıra çok sayıda hemşire ve sağlık çalışanı katıldı. Hemşirelerin iş memnuniyetleri ile ilgili çalışma yürüten Öğretim Görevlisi Nermin Uludağ ve Öğretim Görevlisi Eda Yakut, Diyarbakır'da gerçekleştirdikleri saha çalışmasına yönelik bir sunum yaptı. Ardından Dr. Fırat Uygur, hemşirelerin karşılaştıkları hukuki sorunlar ile ilgili bir konuşma yaptı. Hafta boyunca çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği öğrenildi.
(EEI-AKK-Y)

13.05.2017 10:10:42 TSI
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