3 yıldır Kur'an-ı Kerim-i hatmediyorlar

Hüseyin Can Aksu

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Takvacılar Camii cemaati, 3 yıldır her hafta Kuran-ı Kerim'i hatmediyor.

Takvacılar Cami imam Hatibi Mehmet Güngör, hatim uygulaması ile ilgili olarak cemaatten okuyabilecekler cüzlerini alıyor ve perşembe günü hatim duasını yaptırıyor.

Güngör, yaptığı açıklamada, "Camiye gelen cemaatimiz Kur'an-ı Kerim ile ile olan gönül bağını hiç kopartmasın ve sürekli okumaya devam etsin diye böyle uygulama başlattı. 3 sene önce cüz almak sureti ile başlattık" dedi.

Her Perşembe günü ikindi namazının ardından duası edilen hatim uygulamasından cami cemaati de son derece memnun olduğunu belirtiyor. (HCA-EFE)



13.05.2017 10:27:20 TSI

