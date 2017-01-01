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Simav'da yılın annelerine ödül



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Simav ilçesinde, 'Anneler Günü' nedeniyle yılın fedakar anneleri, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan ve eşi Ayten Özkan tarafından ödüllendirildi. Yakklaşık 500 annenin katıldığı gecede, her anneye yelpaze hediye verildi. Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Dünya'nın tüm annelerine duyduğu saygıyı belirtti. Özkan, "Tüm anneler değerlidir, ama benim annem daha değerliydi. Çünkü o bana hem anne hem baba olmuştu. Hepinizin anneler gününü kutluyorum" dedi.

Simav'ın her mahallesinden seçilen annelerine, Belediye Başkanı Süleyman Özkan ve eşi Ayten Özkan tarafından ödüllerinin verilmesinden sonra, Simav Fen Lisesi öğrencileri ve Simav Gençlik Merkezinin katkılarıyla müzik ve şiir dinletisi yapıldı. Etkinliğe katılan anneler gönüllerince eğlenirken, Simav Belediyesi tarafından ikramlar yapıldı. (MEİ-EFE)



13.05.2017 10:29:37 TSI

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