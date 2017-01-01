YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bayramiç'te trafik kazası; 1 yaralı

Bayramiç'te trafik kazası; 1 yaralı



(Fotoğraflı)



Sedef Topçu

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde motosiklet ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi yaralandı.

Kaza ile ilgili edinilen bilgiye göre, İlçe merkezi Kıbrıs caddesi üzerinde Ezine yönünden gelmekte olan Nazmi Saldıran (22) yönetimindeki plakasız motosiklet Göçmen sokaktan çıkmakta olan Ali Gökkaya yönetimindeki 10 ACU 58 plakalı kamyonetle akaryakıt istasyonu yanında çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü baş ve bacağından yaralandı. Olay yerinde bulunanların ambulans çağırması ile Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırılan Saldıran, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kepez Araştırma hastanesine sevk edildi.

Polis kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

(GD)



13.05.2017 10:30:45 TSI

NNNN

