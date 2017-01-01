ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Grup Gündoğarken Alternatif Sahnede sevenleriyle buluştu

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:24
Grup Gündoğarken Alternatif Sahnede sevenleriyle buluştu
Grup Gündoğarken Alternatif Sahnede sevenleriyle buluştu

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesinin organizasyonu ile gerçekleştirilen ve Türkiye'nin en sevilen sanatçılarını Tekirdağlılarla buluşturan Alternatif Sahne Günleri muhteşem bir konserle devam etti. Efsane topluluk Grup Gündoğarken, unutulmaz şarkıları ile Süleymanpaşa'da kulakların pasını sildi.
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Değirmenaltı Mahallesi'nde bulunan Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Alternatif Sahne Günleri tüm hızıyla devam ediyor. Alternatif Sahne bu haftaki konuğu Türk pop müziğinin efsane topluluğu Grup Gündoğarken oldu. İkinci kez Alternatif Sahne'de yer alan Gündoğarken sevenlerine müzik ziyafeti dolu bir gece yaşattı.
Yaklaşık iki saat süren konser boyunca en sevilen şarkılarından bazılarını seslendiren topluluk, şarkı aralarındaki eğlenceli diyaloglarıyla da dinleyenleri güldürdü.
(YG-ÖK-Y)

13.05.2017 10:32:39 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Şarköy doğalgaza kavuşuyor
YEREL

ŞARKÖY DOĞALGAZA KAVUŞUYOR
Şarköy ilçesinde Nostaljik Tren Projesi'nin açılışı yapıldı
YEREL

ŞARKÖY İLÇESİNDE NOSTALJİK TREN PROJESİ'NİN AÇILIŞI YAPILDI
Tekirdağ Valisi Ceylan: &quot;Annelik en yüce, en kutsal vazifelerden biri, anneler ise iyiliği en çok hak edenlerdir&quot;
YEREL

TEKİRDAĞ VALİSİ CEYLAN: "ANNELİK EN YÜCE, EN KUTSAL VAZİFELERDEN BİRİ, ANNELER İSE İYİLİĞİ EN ÇOK HAK EDENLERDİR"
Anneler Günü'ne özel kampanya
YEREL

ANNELER GÜNÜ'NE ÖZEL KAMPANYA
Deprem Simülasyon tırı eğitimleri tamamladı
YEREL

DEPREM SİMÜLASYON TIRI EĞİTİMLERİ TAMAMLADI
Beton mikseri ile halk otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı
YEREL

BETON MİKSERİ İLE HALK OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 7 YARALI

Başkan Albayrak Muratlı'da muhtarlarla buluştu
YEREL

BAŞKAN ALBAYRAK MURATLI'DA MUHTARLARLA BULUŞTU
Başkan Albayrak'tan Anneler Günü mesajı
YEREL

BAŞKAN ALBAYRAK'TAN ANNELER GÜNÜ MESAJI
Albayrak'ın 'Çiftçiler Günü' mesajı
YEREL

ALBAYRAK'IN 'ÇİFTÇİLER GÜNÜ' MESAJI
19 Mayıs Gençlik Koşusu yapıldı
YEREL

19 MAYIS GENÇLİK KOŞUSU YAPILDI
Talasemi hastalığı anlatıldı
YEREL

TALASEMİ HASTALIĞI ANLATILDI
Tekirdağ'da &quot;Balkan Kültür Şenliği&quot; düzenlendi
YEREL

TEKİRDAĞ'DA "BALKAN KÜLTÜR ŞENLİĞİ" DÜZENLENDİ

Tekirdağ'da 'Balkan Kültür Şenliği' düzenlendi
YEREL

TEKİRDAĞ'DA 'BALKAN KÜLTÜR ŞENLİĞİ' DÜZENLENDİ
Öğrencilere trafik semineri
YEREL

ÖĞRENCİLERE TRAFİK SEMİNERİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Kuzey Kore'den uluslararası topluma "BM yaptırımlarını uygulamayın" çağrısı
DÜNYA

KUZEY KORE, BM ÜYESİ 192 ÜLKENİN TEMSİLCİLİKLERİNE MEKTUP GÖNDERDİ!

 1
  • 2 Ünlü oyuncu: Seni çok özlüyorum annem...
  • 3 Türkiye'de üretilip ABD'ye gönderiliyor
  • 4 Ve Cansel Çördük konuştu: Özel mesajlarımı yayınlayarak...