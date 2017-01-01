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Tekirdağ Valisi Ceylan: "Annelik en yüce, en kutsal vazifelerden biri, anneler ise iyiliği en çok ...

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:26
Tekirdağ Valisi Ceylan: "Annelik en yüce, en kutsal vazifelerden biri, anneler ise iyiliği en çok hak edenlerdir"
Tekirdağ Valisi Ceylan: "Annelik en yüce, en kutsal vazifelerden biri, anneler ise iyiliği en çok hak edenlerdir"

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Vali Ceylan mesajında, "Annelik, bizim inanç anlayışımıza göre de en yüce, en kutsal vazifelerinden biri, anneler ise iyiliği en çok hak edenlerdir" dedi.
Vali Ceylan Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, değerlerin, kültürün ve geleneklerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında en önemli görevin anneler üzerinde olduğunu belirterek, "Şefkatin ve hoşgörünün tükenmez kaynağı olan Annelik, bizim inanç anlayışımıza göre de en yüce, en kutsal vazifelerinden biri, anneler ise iyiliği en çok hak edenlerdir. Bizleri canından bir parça olarak gören ve tüm hayatını bizim hayatımızın daha iyi olması için harcayan annelerimizin hakkı asla ödenemez. Bizleri en iyi şekilde yetiştirmek, hayata hazırlamak için karşılıksız sevgi veren, beklentisiz emek harcayan annelerimize bizden bekledikleri sevgi ve saygıyı göstermek bir görev değil, içten gelen duygu olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Şehit ve Gazilerimizin anneleri olmak üzere, bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyorum. Sevgilerimle" ifadelerini kullandı.
(YG-ÖK-Y)

13.05.2017 10:34:17 TSI
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