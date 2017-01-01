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Atatürk Kültür Merkezinde yıl sonu buluşması

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:27
Atatürk Kültür Merkezinde yıl sonu buluşması
Atatürk Kültür Merkezinde yıl sonu buluşması

(Fotoğraflı)

Toprak Akkaya
ÇANAKKALE (İHA) - Biga Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi atölye çalışmaları ilk yılını doldurdu. Bin 200 kursiyer yıl boyunca ürettiklerini, öğrendiklerini yıl sonu etkinliğinde sergiledi.
Karate gösterileri, şiir dinletisi, tango performansı, bale, keman dinletisi, tiyatro gösterilerinin sunulduğu gecede konuşan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Yıl boyunca bin 200 kursiyerimiz kurslara devam ettiler. Biga Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz 35'den fazla etkinliğe 50 binden fazla izleyici geldi. Tüm etkinlikleri dahil ettiğimizde yüz binden fazla sanatsevere ulaştık. Çok sayıda ünlü sanatçıyı Bigalılarla buluşturduk. En önemlisi ise Atatürk Kültür Merkezinde atölye çalışmalarımızın fazlasıyla ilgi görmesiydi. Özellikle kadınlarımızın ilgi göstermesi, 22 farklı kursa katılarak Atatürk Kültür Merkezini taçlandırmaları ve çok güzel ürünler ortaya koymaları beni ve ekip arkadaşlarımı çok mutlu etti" diye konuştu. Işık, atölye çalışmalarının mayıs ayı sonuna kadar devam edeceğini belirterek Atatürk Kültür Merkezinde yaz dönemi öğrenci kayıtlarının yakında başlayacağını duyurdu.
(GD)

13.05.2017 10:35:09 TSI
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