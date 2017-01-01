YEREL HABERLER / KARS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bakan Soylu Kars'ta

Bakan Soylu Kars'ta



(Fotoğraflı - Görüntülü)



KARS (İHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir takım toplantılara katılmak üzere bugün hava yoluyla Kars'a geldi

Özel uçakla Kars'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'i Kars Harakani Havaalanına Kars Valisi Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Milletvekili Selahattin Beyribey, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Jandarma Alay Komutanı Albay Serdar Güngör, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın ve protokol üyeleri karşıladı.

Havaalanında kendisi karşılamaya gelen Karslı vatandaşlarla tokalaşan Bakan Soylu, Kars Valiliğine geçerek şeref defterini imzaladı.

Bakan Soylu, daha sonra Jandarma Komutanı Orgeneral Güler ile birlikte Kars Valisi Rahmi Doğan, Vali Yardımcıları, Jandarma Alay Komutanı Albay Serdar Güngör, Emniyet Müdürü Faruk Karaduma ve 7 İlçe Kaymakamları ile Valilikte Güvenlik Toplantısına katıldı. Güvenlik Toplantısı basına kapalı başladı.

(IÇ-Y)



13.05.2017 10:36:54 TSI

NNNN

