Bakan Soylu Kars'ta
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KARS (İHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir takım toplantılara katılmak üzere bugün hava yoluyla Kars'a geldi
Özel uçakla Kars'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'i Kars Harakani Havaalanına Kars Valisi Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Milletvekili Selahattin Beyribey, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Jandarma Alay Komutanı Albay Serdar Güngör, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın ve protokol üyeleri karşıladı.
Havaalanında kendisi karşılamaya gelen Karslı vatandaşlarla tokalaşan Bakan Soylu, Kars Valiliğine geçerek şeref defterini imzaladı.
Bakan Soylu, daha sonra Jandarma Komutanı Orgeneral Güler ile birlikte Kars Valisi Rahmi Doğan, Vali Yardımcıları, Jandarma Alay Komutanı Albay Serdar Güngör, Emniyet Müdürü Faruk Karaduma ve 7 İlçe Kaymakamları ile Valilikte Güvenlik Toplantısına katıldı. Güvenlik Toplantısı basına kapalı başladı.
(IÇ-Y)
13.05.2017 10:36:54 TSI
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