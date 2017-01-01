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Batman'da 21 iş yerine kaçakçılık operasyonu

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:36
Batman'da 21 iş yerine kaçakçılık operasyonu
Batman'da 21 iş yerine kaçakçılık operasyonu

(Fotoğraflı)

Sayım Özmen
BATMAN (İHA) - Batman'da polis ekipleri kent merkezinde 21 iş yerine kaçakçılık operasyonu düzenledi.
Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları İle Mücadele Büro Amirliği görevlileri kent merkezinde bulunan 21 iş yerine operasyon yaptı. Operasyonda yapılan aramalarda 53 bin 374 paket gümrük kaçağı sigara, 5 bin 696 gümrük kaçağı çay, 17 bin 928 paket kahve, 47 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan 12 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
(SÖ-AKK-Y)

13.05.2017 10:44:58 TSI
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