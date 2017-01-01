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Başkan Yemenici Anneler gününü kutladı



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Yemenici mesajında "Dünümüzde, bugünümüzde yanımızda olan bizleri geleceğe hazırlayan en değerli varlığımız annelerimiz, yaptıkları fedakarlığın ve gösterdikleri sevginin karşılığını asla beklemezler. Çocukları uğruna bir çok zorluğa katlanan hatta hayatını hiç düşünmeden feda eden anneler, en çok değer verdikleri çocuklarını topluma yararlı olmaları için çaba gösterirler. Doğumdan itibaren en saf ve temiz duygularıyla bizleri karşılıksız sevginin en güzel örneğini göstererek yetiştiren, hayatımıza ışık tutan ilk öğretmenimiz, en değerli varlığımız annelerimiz, ailemizin ve toplumumuzun temelidir. Geleceğimizin teminatı olan annelerimizin hakkını ödemek mümkün değildir. Annelerimizi sadece anneler gününde değil yaşamın her anında onları saygı, sevgi ve şefkatle kucaklamalıyız. Başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere bütün annelerin ve anne adayların Anneler Günü kutluyor sağlık mutluluk ve huzurlu günler diliyorum" ifadelerine yer verdi.

(TT-AY)



13.05.2017 10:47:04 TSI

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