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İspirli, Güneş Vakfının konuğu oldu



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ERZURUM (İHA) - Güneş Vakfı'nın düzenlemiş olduğu Geleneksel Cuma Konferanslarının bu haftaki konuğu "Palandöken Dergisi Etrafında Erzurum Şairleri" isimli konferansıyla, Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şube Başkanı Sayın Muhammed Hanifi İspirli oldu.

İspirli konuşmasına başlarken, Türkiye'de şiir yazarının çok olduğunu fakat okurunun az olduğuna dikkat çekti. Erzurum'da 90'lı yıllarda Mina, Kar Çiçeği ve Palandöken Dergisi olmak üzere üç dergi olduğundan bahsetti. Bu dergilerin Erzurum'da yetişen kişilerin ya da Erzurum'a dışardan gelen kişilerin yani Erzurum şairlerinin ortak buluşma noktası olduğunu söyledi. Özellikle 95'ten sonra bu tür faaliyetlerin son bulduğunu söyleyen İspirli, bu anlamda bir takım amatör çalışmaların olduğunu bunlarında pek ileri gidemediğini ifade etti.

Palandöken dergisinin kuruluşundan ve böyle bir dergiye neden ihtiyaç duyulduğundan kısaca bahseden İspirli, Palandökenin isminin Türkiye çapında duyulması için bir edebiyat dergisine bu adı verdiklerine değindi. Bu dönemde Türkiye genelinde 100'ün üzerinde dergi olduğundan bahseden İspirli yayınlanan Edebiyat, Sanat dergilerinin İstanbul, Maraş, Konya, İzmir, Trabzon merkezli dergiler olduğunu söyleyerek, bu sürecin içerisinde Palandöken Dergisinin farklılaşması maksadıyla yayın kuruluna gönderilen şiirleri büyük bir özenle ve dikkatle seçmeye karar verdiklerinin altını çizdi.

İspirli konuşmasının sonuna gelirken, Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu'nun Siyah adlı şiir kitabından bahsetti. Kadıoğlu'nun şiirlerinin ayrı bir yeri olduğunu söyleyen İspirli, bunun nedeninin de şiirlerinin iç örgüsünde bulunan lirizmden kaynaklandığını söyledi. İspirli, Palandöken, Kar Çiçeği, Mina dergisi gibi edebiyat alanında Erzurum'un değerleri olan bu dergileri, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde çalışılması ve incelenmesi gerektiğini söyleyerek konuşmasını noktaladı.

Konferansın ardından Güneş Vakfı yönetim kurulu üyesi İsmail Arslan, vermiş olduğu kıymetli bilgiler dolayısıyla Sayın Muhammed Hanifi İspirli'ye teşekkürlerini ileterek vakfın yayınlarından olan Zeki Kurnuç'un yazmış olduğu Erzurum Türk Musikisi kitabını ve konuşmacıya katılım belgesini takdim etti.

(ERZ-Y)



13.05.2017 10:47:08 TSI

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