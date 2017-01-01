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Aydınspor 1923'te kaleci Evren tarihe geçti

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:40
Aydınspor 1923'te kaleci Evren tarihe geçti
Aydınspor 1923'te kaleci Evren tarihe geçti

(Fotoğraflı)

Mehmet Sarıkaya
AYDIN (İHA) - Aydınspor 1923'te 2.Lige vedanın hüznü yaşanmaya devam ederken kaleci Evren Özyiğit de tarihe geçti. Özyiğit, Siyah Beyazlıların 4 sene mücadele ettiği 2.Lig'de bir sezonda en fazla gol yiyen kaleci unvanına sahip oldu.
Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup'ta son maçta Tuzlaspor'a tek golle boyun eğerek lige trajik veda eden ve 3.lige merhaba diyen Aydınspor 1923'te sezon sonu istatistikleri de dikkat çekti. Siyah Beyazlılar'da tüm futbolcular performanslarıyla dip yaparken oyuncular bazı kötü ilklere de imza atmayı başardı. Bu oyunculardan kaleci Evren Özyiğit 5'inci haftada sırtına geçirdiği formayı bir daha bırakmazken yediği gollerle de taraftarları kahretti. Özyiğit, ligde 30 maçta kupa da ise 7 maçta forma giyerken 3 bin 330 dakika da süre aldı. Formayı Ulaş Güler'den aldıktan sonra ilk yarı sonuna kadar formunun zirvesine çıkan tecrübeli kaleci ilk yarı boyunca ligde 3, kupa da ise 1 penaltı kurtararak taraftarların gözünde penaltı canavarı oldu. Sezon boyunca Aydınspor 1923'ün kalesinde yer aldığı 8 maçta ise rakiplere gol izni tanımayan Evren, devre arasından sonra takımın yavaş yavaş dip yapan performansına ayak uydurdu.
Rekor kırdı
2013-2014 sezonundan itibaren yer aldığı 2.Lig'de mücadele eden Aydınspor 1923'te 2 sezondur forma giyen Evren Özyiğit süre aldığı lig maçlarında toplam 40 gole engel olamayarak Siyah Beyazlıların tarihine bir sezonda en çok gol yiyen kaleci olarak geçti. Diğer 3 sezonda ise Efe, kalesinde sırasıyla 38,42 ve 36 gol gördü.
(MS-MB-S)

13.05.2017 10:49:08 TSI
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