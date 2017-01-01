ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Diyarbakırlı hemşirelerin çektiği kamu spotu tıklanma rekoru kırdı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:42
Diyarbakırlı hemşirelerin çektiği kamu spotu tıklanma rekoru kırdı
Diyarbakırlı hemşirelerin çektiği kamu spotu tıklanma rekoru kırdı

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan sağlık personelleri tarafından hemşirelerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla başlatılan 'Hemşirelerle ilgili kamu spotu ile farkındalık kampanyası', sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaştı. Farklı medya hesaplarında eş zamanlı olarak paylaşılan kamu spotu, 24 saat gibi kısa bir süre içerisinde 1 milyon 200 bin kişi tarafından tıklandı.
Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık personelleri tarafından 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla hemşirelerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla çekilen ve işaret diliyle hemşirelerin sorunlarının dile getirildiği kamu spotu kısa bir süre içerisinde milyonlara ulaştı. Anadolu Hemşireler Derneği başta olmak üzere çeşitli hemşirelik platformlarında paylaşılan kamu spotu, hemşireler ile ilgili zihinlerde yer etmiş tabuları yıkıyor.

"Bunu başardık diyebiliriz"
Konuyla ilgili konuşan Ar-Ge sorumlusu ve proje koordinatörü Feyzi Baran, bu kadar kısa sürede bu kadar kişiye ulaşabileceklerini tahmin edemediklerini ifade etti. Baran, "Biz kamu spotuyla farkındalık çalışmasına başlarken bu kadar kısa sürede milyonlara ulaşacağımızı düşünmemiştik. Hedefimiz doğru bir strateji ile 48 saatin sonunda 1 milyona ulaşmaktı. 24 saat geçmişken bu sayıyı geçmiş olmamız doğal olarak hedeflerimizi de büyüttü. Bu kampanyadaki temel hedefimiz kalıplaşmış algıları değiştirip 12 Mayıs Hemşireler Günü münasebetiyle milyonlarca kişiye ulaşmak. Şu an itibari ile bunu başardık diyebiliriz. Türkiye'nin her yerinden kamu spotumuzla ilgili bizlere olumlu geri dönüşler oldu, bu bizim için oldukça sevindirici bir durum" dedi.

"Bizler profesyonel meslek guruplarıyız"
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Özlem Çağlayan ise, "Bu kampanya ile kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşmak öncelikle bizler için çok büyük bir mutluluk. Bizler profesyonel bir meslek gurubunun mensuplarıyız. Bu projeyle bunun altını çizmeye çalıştık" diye konuştu.
(EEI-AKK-Y)

13.05.2017 10:51:46 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Diyarbakır'da Dünya Hemşireler Günü kutlandı
YEREL

DİYARBAKIR'DA DÜNYA HEMŞİRELER GÜNÜ KUTLANDI
Giresun Müftüsü Oral, 15 Temmuz Zafer Camii'ni ziyaret etti
YEREL

GİRESUN MÜFTÜSÜ ORAL, 15 TEMMUZ ZAFER CAMİİ'Nİ ZİYARET ETTİ
DÜ'de coşkulu mezuniyet
YEREL

DÜ'DE COŞKULU MEZUNİYET
Kayapınar'ın genç tiyatrocuları perde açıyor
YEREL

KAYAPINAR'IN GENÇ TİYATROCULARI PERDE AÇIYOR
Vergi Dairesi Başkanı Baysal'dan MÜSİAD'a ziyaret
YEREL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANI BAYSAL'DAN MÜSİAD'A ZİYARET
Diyarbakır'da hükümlülere girişimcilik eğitimi
YEREL

DİYARBAKIR'DA HÜKÜMLÜLERE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ
Kayapınar'ın fedakar anneleri unutulmadı
YEREL

KAYAPINAR'IN FEDAKAR ANNELERİ UNUTULMADI
Diyarbekirspor'dan destek çağrısı
YEREL

DİYARBEKİRSPOR'DAN DESTEK ÇAĞRISI
Kayapınar gol oldu yağdı
YEREL

KAYAPINAR GOL OLDU YAĞDI
Engelsiz Yaşam Merkezi Atilla'yı ağırladı
YEREL

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ ATİLLA'YI AĞIRLADI
DÜ'de 'Kariyer Günü' etkinliği
YEREL

DÜ'DE 'KARİYER GÜNÜ' ETKİNLİĞİ
Silvan'da TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi
YEREL

SİLVAN'DA TÜBİTAK BİLİM FUARI DÜZENLENDİ
Silvan'da ses yarışması düzenlendi
YEREL

SİLVAN'DA SES YARIŞMASI DÜZENLENDİ
Kulp'ta okul servisleri ve yemek fabrikaları denetlendi
YEREL

KULP'TA OKUL SERVİSLERİ VE YEMEK FABRİKALARI DENETLENDİ
Silvan'da liseler arası futbol turnuvası sona erdi
YEREL

SİLVAN'DA LİSELER ARASI FUTBOL TURNUVASI SONA ERDİ
Diyarbakırlı işadamı Süleyman Ergin:
YEREL

DİYARBAKIRLI İŞADAMI SÜLEYMAN ERGİN:
EN ÇOK OKUNANLAR
Kuzey Kore'den uluslararası topluma "BM yaptırımlarını uygulamayın" çağrısı
DÜNYA

KUZEY KORE, BM ÜYESİ 192 ÜLKENİN TEMSİLCİLİKLERİNE MEKTUP GÖNDERDİ!

 1
  • 2 Ünlü oyuncu: Seni çok özlüyorum annem...
  • 3 Türkiye'de üretilip ABD'ye gönderiliyor
  • 4 Ve Cansel Çördük konuştu: Özel mesajlarımı yayınlayarak...