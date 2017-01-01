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Diyarbakırlı hemşirelerin çektiği kamu spotu tıklanma rekoru kırdı



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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan sağlık personelleri tarafından hemşirelerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla başlatılan 'Hemşirelerle ilgili kamu spotu ile farkındalık kampanyası', sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaştı. Farklı medya hesaplarında eş zamanlı olarak paylaşılan kamu spotu, 24 saat gibi kısa bir süre içerisinde 1 milyon 200 bin kişi tarafından tıklandı.

Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık personelleri tarafından 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla hemşirelerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla çekilen ve işaret diliyle hemşirelerin sorunlarının dile getirildiği kamu spotu kısa bir süre içerisinde milyonlara ulaştı. Anadolu Hemşireler Derneği başta olmak üzere çeşitli hemşirelik platformlarında paylaşılan kamu spotu, hemşireler ile ilgili zihinlerde yer etmiş tabuları yıkıyor.



"Bunu başardık diyebiliriz"

Konuyla ilgili konuşan Ar-Ge sorumlusu ve proje koordinatörü Feyzi Baran, bu kadar kısa sürede bu kadar kişiye ulaşabileceklerini tahmin edemediklerini ifade etti. Baran, "Biz kamu spotuyla farkındalık çalışmasına başlarken bu kadar kısa sürede milyonlara ulaşacağımızı düşünmemiştik. Hedefimiz doğru bir strateji ile 48 saatin sonunda 1 milyona ulaşmaktı. 24 saat geçmişken bu sayıyı geçmiş olmamız doğal olarak hedeflerimizi de büyüttü. Bu kampanyadaki temel hedefimiz kalıplaşmış algıları değiştirip 12 Mayıs Hemşireler Günü münasebetiyle milyonlarca kişiye ulaşmak. Şu an itibari ile bunu başardık diyebiliriz. Türkiye'nin her yerinden kamu spotumuzla ilgili bizlere olumlu geri dönüşler oldu, bu bizim için oldukça sevindirici bir durum" dedi.



"Bizler profesyonel meslek guruplarıyız"

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Özlem Çağlayan ise, "Bu kampanya ile kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşmak öncelikle bizler için çok büyük bir mutluluk. Bizler profesyonel bir meslek gurubunun mensuplarıyız. Bu projeyle bunun altını çizmeye çalıştık" diye konuştu.

(EEI-AKK-Y)



13.05.2017 10:51:46 TSI

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