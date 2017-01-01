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Engelliler gününe özel goalball maç



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) öğrencileri, engelliler haftası dolayısıyla Altı Nokta Körler Derneği kulübü sporcuları ile Goalball maçı yaptı.

10-16 Mayıs Türkiye'de Engelliler haftası dolayısıyla tertiplenen Goalball turnuvası YURTKUR Bilinçli Üniversite Gençler Kulübü ile Altı Nokta Körler Derneği kulübü arasında YYÜ kapalı spor salonunda Goalball maçı oynandı. Oynanan karşılaşma boyunca göz bandı takan YURTKUR öğrencileri zor anlar yaşadılar. Altı Nokta Körler Derneği Kulübü engelliler turnuvasında karşılaşmada 9-4 fark atarak kazandı.

Engelliler haftası dolaysıyla açıklama yapan YURKUR İl Müdürü Süleyman Şakar, "10-16 Mayıs engeliler haftası nedeniyle engelli kardeşlerimizi yapılan tüm etkinliklerde yardımcı olma herkese düşen bir görevidir. Bizde bu nedenle engelliler haftası dolaysıyla öğrencilerimizle maç yaparak etkinlik düzenledik. Engelli kardeşlerimiz hayatlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini ve geleceğe umutla bakabilmelerini sağlamak, onları toplumsal hayatta etkin ve verimli kılmak adına dayanışma ve yardımlaşma duygularımızı güçlenmesine vesile olan engelliler haftası 10-16 mayıs tarihleri arasında faaliyetlerle kutlanıyor. STK, işadamları ve toplumun engellere yardımcı olması gerekiyor. Bu minvalde engeli vatandaşlarımızın huzur ve refahı için değişen şartlar ve ihtiyaçlar da dikkate alınarak topyekûn bir gayret sarf edilmesi gerekmektedir. Engelli kardeşlerimiz bu düşüncelerle Engeliler Haftası'nın toplumdaki hassasiyetin artmasına vesile olmasına temenni ederek tüm gençlerimize ve engelli kardeşlerimize ve ailelerini sevgiyle kucaklıyorum" dedi.

Müsabakaya, YURKUR İl Müdürü Süleyman Şakar, yurt müdürleri, Altı Nokta Körler Derneği kulübü yetkilileri ve öğrenciler katıldı. Maç sonrası sporculara hediye takdim edilerek hatıra fotoğrafı çekilmesiyle program sona erdi.

(EKİP-ŞAK-Y)



13.05.2017 10:52:48 TSI

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