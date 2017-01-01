YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 11. uluslararası robot yarışması sona erdi

11. uluslararası robot yarışması sona erdi



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Mevlana Temalı 11. Uluslararası Robot Yarışması sona erdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen toplam 12 kategoride 2 bin 834 robotun yarıştığı etkinliğin kapanış programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, uluslararası nitelikteki bu yarışmanın Konya'da düzenlenmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ertuğrul Geçgil ise yaptığı konuşmada, bu yarışmanın ardında bir yıllık bir hazırlık sürecinin olduğunu vurguladı. Geçgil, üç gün süren etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti. Ayrıca katılımcılardan önümüzdeki yıl yapılacak 12. Uluslararası Robot Yarışması ile alakalı gerekli takip işlemlerini yapmalarını ve çalışmalara başlamalarını istedi.

Konuşmaların ardından 12 farklı kategoride dereceye giren katılımcıların isimleri ilan edilerek protokol tarafından ödülleri verildi.

(US-İP-Y)



13.05.2017 10:52:50 TSI

NNNN

