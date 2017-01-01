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Bilecik Belediyesi Mezbahası kalitesini tescilledi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi Mezbahası, yapılan Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) ve 22000:2005 Gıda Güvenliği Sistemleri iç denetim toplantılarını gerçekleştirilmesinin ardından bağımsız denetime girerek kalite standartlarına uygun ve hazır hale getirildi.

Bilecik Belediyesi tarafından kentte kazandırılan ve hizmet vermeye başlayan Bilecik Belediyesi Mezbahasında yapılan son teknik ve hijyenik yeni teknolojik sistemler ile geliştirilerek son hale getirildi. HACCP kalite yönetim sistemleri kapsamında önemli bir çalışmaya imza atan Bilecik Belediyesi, yapılan iç denetim ve yönetim gözden geçirme toplantısı ile gıda işletmelerinde, sağlıklı gıda üretimi için gerekli olan hijyen şartlarının tamamlanmasına ilişkin çalışmasını tamamladı. Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ay, Strateji Geliştirme Müdürü ve Kalite Yönetim Temsilcisi Hülya Eçen Çalışkan, İtfaiye Müdürü Cengiz Toklucu, Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı ve Veteriner Hekim Şenol Özgen'den oluşan iç tetkik ekibi tarafından iç denetimi yapılan Belediye Mezbahası, daha sonra; Başkan Yardımcıları Nihat Can, Abdullah Ay, Abdullah Tetik ve Kalite Yönetim Temsilcisi Hülya Eçen Çalışkan tarafından gerçekleştirilen Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı ile yapılan tetkikler değerlendirilerek, belge almaya ve kaliteli bir hizmet vermeye hazır hale getirildi.

"Çalışmalarımızın odak noktasına hep insanımızı koyduk"

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, vatandaşların daha hijyenik ortamlarda hızlı ve kaliteli bir hizmet alması amacıyla hazırlanan Bilecik Belediyesi Mezbahası vereceği hizmet ile bölgenin ve ilin örnek tesislerinden biri haline geldiğini belirtti. Yağcı, "Bilecik Belediye Başkanlığı olarak çalışmalarımızın odak noktasına hep insanımızı koyduk. Bu anlamda şehrimize kazandırdığımız Mezbahamız başta olmak üzere hijyenik ve sağlıklı hizmetin verilmesi gereken diğer mekanlarımızda da bu hizmeti taçlandırma ve belgelendirme adına güzel bir çalışmayı neticelendiriyoruz. Aynı zamanda yapacağımız çalışmalarda gıda güvenliğine dikkat çekerek, kurumsal anlamda da şehrimizdeki diğer kurum ve iş yerlerine de örneklik teşkil edeceğimizi umuyorum. Yaptığımız çalışmalar şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun. 2012 yılından bu yana ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ile vatandaş odaklı yüzde 100 kaliteli hizmet anlayışını sürdüren Bilecik Belediyesi, ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri ve HACCP güvencesi ile hizmet kalitesini taçlandırarak, daha kaliteli ve sağlıklı bir hizmet verecek" dedi.

(CKT-y)



13.05.2017 10:52:52 TSI

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