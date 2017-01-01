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Başkan Baran'a MHP İl Başkanı Ünlü'den ziyaret

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:46
Başkan Baran'a MHP İl Başkanı Ünlü'den ziyaret
Başkan Baran'a MHP İl Başkanı Ünlü'den ziyaret

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve İlçe Başkanı Zeki Gürsu'yu makamında ağırladı.
Misafirlerini samimi bir şekilde karşılayan Başkan İsmail Baran, ziyaret nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Baran, Körfez'de yapılan projeler hakkında bilgiler aktarırken, Türkiye gündemi de konuşuldu.
MHP İl Başkanı Aydın Ünlü de nezaket ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ın ilçeye kazandırdığı projeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret sonrasında Başkan Baran, Aydın Ünlü, Zeki Gürsu ve MHP'li yöneticilere nezaket ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
(İÇ)

13.05.2017 10:56:31 TSI
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