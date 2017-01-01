YEREL HABERLER / BARTIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bartın'da engellilere yönelik yemek düzenlendi

Bartın'da engellilere yönelik yemek düzenlendi



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın Valiliği tarafından "Engelliler Haftası" kapsamında yemek düzenlendi.

Bartın Öğretmenevinde düzenlenen yemeğe Bartın Valisi Nısret Dirim, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Osman Aslan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür V. Mahmut Şahin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Feridun Güler, Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Mehmet Asım Özdemir, Toplum Destekli Polis Şube Müdürü Tümer Yılmaz, Engelliler Derneği Başkanı Ferid Kurulan ve engelli vatandaşlar katıldı. Türk Sanat Müziği ezgileri eşliğinde yenen yemekte Proje Uygulama Eğitim Merkezinde eğitim alan dezavantajlı çocuklar da halk oyunları gösterisinde bulundu.

Yemekte konuşan Vali Nusret Dirim, "Devlet olarak engelli vatandaşlarımızın mevcut sorunlarını çözebilmek hiçbir engele takılmadan normal yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak, onlara daha yaşanabilir dünya sunabilmek ve kendileri ile barışık birer birey olabilmelerini sağlamak için elimizden gelen her türlü desteği ve gerekli gayreti göstermekteyiz. Geçmiş dönem engellilerimizden utanan, onları evlerine kapatan bir toplumken artık engellilerimizi bir nimet olarak gören bir toplum haline geldik. Bir istek ve sıkıntınız olduğunda elimizden geleni yapacağız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm engelli vatandaşlarımızın "Engelliler Haftası"nı kutluyor, mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir hayat sürmelerini temenni ediyorum" dedi.

(AY-İÇ)



13.05.2017 10:57:04 TSI

NNNN

