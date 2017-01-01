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Bartın'da engellilere yönelik yemek düzenlendi

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:47
Bartın'da engellilere yönelik yemek düzenlendi
Bartın'da engellilere yönelik yemek düzenlendi

(Fotoğraflı)

Akif Yaman
BARTIN (İHA) - Bartın Valiliği tarafından "Engelliler Haftası" kapsamında yemek düzenlendi.
Bartın Öğretmenevinde düzenlenen yemeğe Bartın Valisi Nısret Dirim, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Osman Aslan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür V. Mahmut Şahin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Feridun Güler, Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Mehmet Asım Özdemir, Toplum Destekli Polis Şube Müdürü Tümer Yılmaz, Engelliler Derneği Başkanı Ferid Kurulan ve engelli vatandaşlar katıldı. Türk Sanat Müziği ezgileri eşliğinde yenen yemekte Proje Uygulama Eğitim Merkezinde eğitim alan dezavantajlı çocuklar da halk oyunları gösterisinde bulundu.
Yemekte konuşan Vali Nusret Dirim, "Devlet olarak engelli vatandaşlarımızın mevcut sorunlarını çözebilmek hiçbir engele takılmadan normal yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak, onlara daha yaşanabilir dünya sunabilmek ve kendileri ile barışık birer birey olabilmelerini sağlamak için elimizden gelen her türlü desteği ve gerekli gayreti göstermekteyiz. Geçmiş dönem engellilerimizden utanan, onları evlerine kapatan bir toplumken artık engellilerimizi bir nimet olarak gören bir toplum haline geldik. Bir istek ve sıkıntınız olduğunda elimizden geleni yapacağız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm engelli vatandaşlarımızın "Engelliler Haftası"nı kutluyor, mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir hayat sürmelerini temenni ediyorum" dedi.
(AY-İÇ)

13.05.2017 10:57:04 TSI
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