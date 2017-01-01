ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Yağcı'ya ziyaretler

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:48
Başkan Yağcı'ya ziyaretler
Başkan Yağcı'ya ziyaretler

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, konuklarını ağırlamaya devam ediyor.
Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, makamında ağırladığı kentte faaliyet gösteren bir porselen fabrikasının sahibi Süleyman Pamukçu ile Bilecik'teki yatırımlara ilişkin karşılıklı fikir alışverişinde bulundular. Gelecek zaman dilimi içerisinde Süleyman Pamukçu'nun kentte daha büyük yatırımlar yapmasını beklediğini söyleyen Başkan Yağcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ayrıca Bilecik Deniz Bank Müdürü Hamdi Uğur Beşe de Başkan Yağcı'yı makamında ziyaret etti. Yağcı, Bilecik'e yeni atanan banka müdürü Hamdi Uğur'a yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Yağcı, hakimlik yaptığı sırada son görev yeri olan Sakarya'nın Geyve ilçesinden gelen konuklarını da ağırladı. Eski İstanbul Defterdarı Kadir Boy, Geyve eşraflarından Ali Kaya ve Cihan Yıldıran'la eski günleri yad eden Başkan Yağcı, "Dostlarımla eski günleri yad ettik. Ziyaretleri sebebiyle son derece mutlu oldum, teşekkür ediyorum" dedi.
Başkan Yağcı tüm konuklarına Bilecik'e özgü çeşitli hediyeler verdi.
(CKT-Y)

13.05.2017 10:57:52 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bilecik'te en çok karanfil ve papatya tercih ediliyor
YEREL

BİLECİK'TE EN ÇOK KARANFİL VE PAPATYA TERCİH EDİLİYOR
AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldırım, özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi
YEREL

AK PARTİ MERKEZ İLÇE BAŞKANI YILDIRIM, ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARLA BİR ARAYA GELDİ
15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nden hıdrellez etkinliği
YEREL

15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANADOLU LİSESİ'NDEN HIDRELLEZ ETKİNLİĞİ
Bilecik Belediyesi Mezbahası kalitesini tescilledi
YEREL

BİLECİK BELEDİYESİ MEZBAHASI KALİTESİNİ TESCİLLEDİ
Hayırsever vatandaş 109'uncu kütüphanesini açtı
YEREL

HAYIRSEVER VATANDAŞ 109'UNCU KÜTÜPHANESİNİ AÇTI
Osmaneli'de 'Kariyer Günleri' başladı
YEREL

OSMANELİ'DE 'KARİYER GÜNLERİ' BAŞLADI
Bebek Emzirme ve Bakım kabinleri düzenlenen törenle açıldı
YEREL

BEBEK EMZİRME VE BAKIM KABİNLERİ DÜZENLENEN TÖRENLE AÇILDI
Çanakkale gezileri için imzalar atıldı
YEREL

ÇANAKKALE GEZİLERİ İÇİN İMZALAR ATILDI
Bozüyük Belediyesi ekipleri caddeleri yıkayarak temizliyor
YEREL

BOZÜYÜK BELEDİYESİ EKİPLERİ CADDELERİ YIKAYARAK TEMİZLİYOR
Halime Hatun Anaokulu'ndan duygulandıran Anneler Günü programı
YEREL

HALİME HATUN ANAOKULU'NDAN DUYGULANDIRAN ANNELER GÜNÜ PROGRAMI
Başkan Bakıcı Tuhafiyeciler Derneği yöneticileriyle ile bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN BAKICI TUHAFİYECİLER DERNEĞİ YÖNETİCİLERİYLE İLE BİR ARAYA GELDİ
Söğüt Belediyesi 'Whatsapp İhbar Hattı' devrede
YEREL

SÖĞÜT BELEDİYESİ 'WHATSAPP İHBAR HATTI' DEVREDE
CHP'nin Altın Kızları kahvaltıda buluştu
YEREL

CHP'NİN ALTIN KIZLARI KAHVALTIDA BULUŞTU
Başkan Yağcı'nın ''Anneler Günü'' mesajı
YEREL

BAŞKAN YAĞCI'NIN ''ANNELER GÜNÜ'' MESAJI
Bozüyük'te Trafik Haftası ödülleri dağıtıldı
YEREL

BOZÜYÜK'TE TRAFİK HAFTASI ÖDÜLLERİ DAĞITILDI
Mobil PTT aracı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde hizmet vermeye başladı
YEREL

MOBİL PTT ARACI BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİNDE HİZMET VERMEYE BAŞLADI
Kurşunlu Köyü renkleniyor
YEREL

KURŞUNLU KÖYÜ RENKLENİYOR
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Haftası programı düzenledi
YEREL

SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK HAFTASI PROGRAMI DÜZENLEDİ
Başkan Duymuş'tan Sağlık Ocağı'na ziyaret
YEREL

BAŞKAN DUYMUŞ'TAN SAĞLIK OCAĞI'NA ZİYARET
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ın Anneler Günü mesajı
YEREL

BOZÜYÜK BELEDİYE BAŞKANI FATİH BAKICI'IN ANNELER GÜNÜ MESAJI
Osmangazi Ortaokulundan İngilizce Festivali
YEREL

OSMANGAZİ ORTAOKULUNDAN İNGİLİZCE FESTİVALİ
Bilecikspor'da olağan kongre tarihi belli oldu
YEREL

BİLECİKSPOR'DA OLAĞAN KONGRE TARİHİ BELLİ OLDU
Anneler Okuyor Çocuklar Anlatıyor Masal Anlatma Yarışması yapıldı
YEREL

ANNELER OKUYOR ÇOCUKLAR ANLATIYOR MASAL ANLATMA YARIŞMASI YAPILDI
Bayırköy'de çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor
YEREL

BAYIRKÖY'DE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Kuzey Kore'den uluslararası topluma "BM yaptırımlarını uygulamayın" çağrısı
DÜNYA

KUZEY KORE, BM ÜYESİ 192 ÜLKENİN TEMSİLCİLİKLERİNE MEKTUP GÖNDERDİ!

 1
  • 2 Ünlü oyuncu: Seni çok özlüyorum annem...
  • 3 Türkiye'de üretilip ABD'ye gönderiliyor
  • 4 Ve Cansel Çördük konuştu: Özel mesajlarımı yayınlayarak...