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Başkan Yağcı'ya ziyaretler



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, makamında ağırladığı kentte faaliyet gösteren bir porselen fabrikasının sahibi Süleyman Pamukçu ile Bilecik'teki yatırımlara ilişkin karşılıklı fikir alışverişinde bulundular. Gelecek zaman dilimi içerisinde Süleyman Pamukçu'nun kentte daha büyük yatırımlar yapmasını beklediğini söyleyen Başkan Yağcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ayrıca Bilecik Deniz Bank Müdürü Hamdi Uğur Beşe de Başkan Yağcı'yı makamında ziyaret etti. Yağcı, Bilecik'e yeni atanan banka müdürü Hamdi Uğur'a yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Yağcı, hakimlik yaptığı sırada son görev yeri olan Sakarya'nın Geyve ilçesinden gelen konuklarını da ağırladı. Eski İstanbul Defterdarı Kadir Boy, Geyve eşraflarından Ali Kaya ve Cihan Yıldıran'la eski günleri yad eden Başkan Yağcı, "Dostlarımla eski günleri yad ettik. Ziyaretleri sebebiyle son derece mutlu oldum, teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Yağcı tüm konuklarına Bilecik'e özgü çeşitli hediyeler verdi.

(CKT-Y)



13.05.2017 10:57:52 TSI

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