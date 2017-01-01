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Kadın sanayiciler fidan dikti

- AOSB'ye Kadın Sanayiciler Platformu Hatıra Ormanı





(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Kadın Sanayiciler Platformu üyeleri tarafından, Anneler Günü etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.

Bölgede faaliyet gösteren firmaların üst düzey yöneticilerinin, kadın girişimci potansiyelini artırma adına oluşturduğu AOSB Kadın Sanayiciler Platformu üyeleri, "Kadın Sanayiciler Platformu Hatıra Ormanı" projesi için ilk adımı "Anneler Günü" etkinlikleri kapsamında attı. Daha yeşil ve daha yaşanılabilir bir dünya hedefiyle projeyi hayata geçiren kadın sanayiciler, hep birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi.

Kimteks Tekstil İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Ayça Çelik öncülüğündeki platform üyesi kadın sanayiciler ile kadın çalışanların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, yaklaşık 2 saat sürdü. Etkinliğe katılanlar, fidanları büyük bir titizlikle toprakla buluşturduktan sonra can suyunu verdi.

AOSB Kadın Sanayiciler Platformu Başkanı Ayça Çelik, Anneler Günü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen bu programın aylar öncesinden planlandığını ifade etti. Hatıra ormanı projesi ile gelecek nesillere daha güzel ve daha temiz bir dünya bırakmayı hedeflediklerini belirten Çelik, diktikleri fidanların gelişmesi, büyümesi için de ilerleyen süreçte gereken takibi yapacaklarını kaydetti.

(ELF-Y)



13.05.2017 10:58:23 TSI

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