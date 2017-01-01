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Nazlı ve Yiğit ailelerinin mutlu günü



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da, Üniversite Kitabevinin sahibi İbrahim Nazlı'nın oğlu Ensar, Fatoş Yiğit ile dünya evine girdi.

Ensar-Fatoş çiftinin, Göksu Düğün Salonunda düzenlenen düğün törenine Kütahya Valisi Ahmet H. Nayir, AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Ali İhsan Ertaş, Fatih Kölgeli ve Murat Arık ile Nazlı ve Yiğit ailelerinin yakınları katıldı.

Çiftin nikahını Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş kıyarken, şahitliklerini de Kütahya Valisi Ahmet H. Nayir, AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş yaptı.

Nazlı ve Yiğit aileleri, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür ettiler. (EFE)



13.05.2017 10:58:28 TSI

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