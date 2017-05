YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Muay Thai Dünya Şampiyonasında Bediha Taçyıldız Dünya Şampiyonu

Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi öğrencisi Bediha Taçyıldız Muay Thai'de Dünya Şampiyonu oldu.

Belarus Minsk Sports Palace düzenlenen 2017 Muay Thai Dünya Şampiyonasında güçlü rakiplerini teker teker yenen Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Bediha Taçyıldız Dünya Şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Elinin havaya kaldırılması ile Türk Bayrağı ile Show yapan sporcumuz gurur dolu anlar yaşamamıza vesile oldu.

Ay Yıldızlı Bayrağımız gönderde

Dünya Şampiyonu olan Bediha Taçyıldız büyük bir coşku ile İstiklal Marşımızı okudu.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Karacabey, "Bediha'nın müsabakasını izlerken ve Türk Bayrağı ile ringte Bayrağımız ile dolaşması gurur verici bir andı. Dünya Şampiyonu olmak her sporcuya nasip olmayacak büyük bir başarıdır. Bu başarılar bir koordinasyon ürünüdür. Milli Takım Teknik Direktörü Yılmaz Çeken hocam ile dünya şampiyonluğuna giden yolda çeşitli zamanlarda istişarelerde bulunarak Türk Milli Takımına ve sporcumuza gereken desteği her zaman verdik.

Düzce Üniversitesinin bu başarıları Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar hocamız ve yönetimimiz ile uyumlu çalışmanın bir sonucudur. Sağ olsunlar her zaman yanımızda ve destek oldular. Spor Bilimleri Fakültemiz bünyesinde bulunan sporcu öğrencilerimiz ile Düzce'mize ve Ülkemize böylesi büyük mutluluklar yaşattığımız için ziyadesi ile mutlu ve gururluyuz. Kızımıza bize böylesi büyük bir mutluluk yaşattığı için teşekkür ediyor ve bir kez daha kutluyorum" dedi.

13.05.2017 10:59:05 TSI

