Hem eğlendiler hem de matematik öğrendiler
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ESKİŞEHİR (İHA) - Matematiğin eğlenceli dünyasını çocuklarla buluşturan "Harika Matematik Sergisi", Anadolu'daki çocuklarla buluşmak için yeniden yollara çıktı. Sergi, Tepebaşı Belediyesi'nin katkılarıyla Tepebaşı Belediyesi Sergi Salonunda da görücüye çıkarak 300 çocuğa ulaştı.
Minik Eller Büyük Hayaller Platformu kapsamında Türkiye'nin dört bir yanındaki etkinlikler ile çocukları destekleyen QNB Finansbank ana sponsorluğunda ve IEG işbirliği ile hayata geçen proje, çocukların temel matematik konularını eğlenceli ve interaktif şekilde öğrenmesine yardımcı oldu. Harika Matematik Sergisi, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde 07-13 yaş arası 300 öğrenci tarafından ücretsiz olarak gezildi. Matematiğin temel konularının eğlenceli ve interaktif şekilde işlendiği ve ilköğretim matematik dersi öğretim programına da uygun olan sergide çocuklar eğlenerek öğrendi. Ziya Gökalp İlkokulu, TEİ. Alparslan İlkokulu, Ticaret Borsası İlkokulu, Çağfen Koleji, Hedef Batıkent Belde Evi kurs öğrencileri, Fevzi Çakmak Belde Evi kurs öğrencileri ve Çukurhisar Çocuk Sanat Merkezi kurs öğrencilerinden oluşan toplam 300 çocuk, "Dans Eden Geometri", "Haydi Yuvarla", "Kule Yapalım", "Aynadaki Kim" ve "Dev Küp" modüllerinin bulunduğu sergide keyifli bir yolculuğa çıktı. Öğrenciler ayrıca Da Vinci Learning Atölye çalışmaları ve mobil sinemanın da olduğu istasyonlarda, bilgilerini pekiştirerek arkadaşları ile hoş vakit geçirme imkanı buldu.
(İHA-Y)
13.05.2017 10:59:26 TSI
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