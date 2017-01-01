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Tarsus'un melekleri buluştu

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:51
Tarsus'un melekleri buluştu
Tarsus'un melekleri buluştu
- Tarsus ilçesinde özel hastanelerde görev yapan hemşireler, ortaklaşa düzenlenen gecede Hemşireler Haftası'nı kutladı

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde özel hastanelerde görev yapan hemşireler, ortaklaşa düzenlenen gecede Hemşireler Haftası'nı kutladı.
Hemşireler Haftası Mersin'in Tarsus ilçesinde özel hastanelerde çalışan hemşireler, birlikte düzenledikleri gecede bir araya geldi. Tarsus'taki bir restoranda gerçekleşen Hemşireler Gecesi'ne katılan hemşireler canlı müzik eşliğinde eğlendi.
Geceye, hemşirelerin yanı sıra sağlık kurumlarının doktorları ve yöneticileri de katıldı. Hemşireler adına açılış konuşması yapan Medical Park Tarsus Hastanesi Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi Gülnare Sucularlı, "Hemşirelik sevgi, özveri ve emek isteyen bir iştir. Böyle bir mesleğin mensupları olduğumuz için gurur duyuyoruz" dedi.
(ELF-Y)

13.05.2017 11:00:23 TSI
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