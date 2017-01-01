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15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nden hıdrellez etkinliği



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesinde Hıdrellez etkinliği gerçekleştirildi.

Yapılan etkinliğe, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Bilecik İl Milli Eğitim Şube Müdürü Turan İpşiroğlu, Bilecik İl Milli Eğitim Hukuk Birimi Sorumlusu Ebru Aşıcı, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Hıdrellezin bir bahar bayramı olduğunu ifade eden Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, "Hıdrellez'in kökleri, tarihimizin derinliklerine dayanır. Böyle güzel geleneklerin yaşatılması toplumumuzu bir ve beraber tutmada etkilidir. Öğretmen, öğrenci ve yöneticilerin kaynaşmasına ve birlikte eğlenmesine vesile olan bu etkinlikten dolayı Bilecik 15 Temmuz Anadolu Lisesi Müdürü Sami Aygün'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'un konuşmasının ardından hıdrellez etkinliği, halat çekme, çuvalla koşma ve müzik dinletisinin ardından sona erdi.

(CKT-KÇ)



13.05.2017 11:00:53 TSI

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