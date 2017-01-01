ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

7. Uluslararası Şiir Buluşması'nda dizelere yolculuk devam ediyor

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:52
7. Uluslararası Şiir Buluşması'nda dizelere yolculuk devam ediyor
7. Uluslararası Şiir Buluşması'nda dizelere yolculuk devam ediyor

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Şiir Buluşması devam ediyor. Etkinliklerin ikinci gününde "Cahit Külebi 100 Yaşında" ve "Tuğrul Tanyol Şiiri" oturumlarının yanı sıra Müzik Kutusu konseri ve şiir ziyafeti, yoğun bir katılımla gerçekleşti.
7. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması'nın ikinci gününde Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi'nde gerçekleşen etkinliklerde ilk olarak Şair Cahit Külebi anıldı. Şiirlerinde yurt, insan ve doğa sevgisini işleyen şair hakkında konuşmacılar Ömer Turan, Çiğdem Sezer ve Mehmet Can Doğan katılımcılara bilgiler aktardı.
Programın ikinci oturumunda ise "Tuğrul Tanyol Şiiri" konu alındı. Haydar Ergülen, Baki Ayhan ve Emel Koşar'ın konuşmacı olduğu oturumda, 7. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması'nın onur konuğu da olan ünlü şair Tuğrul Tanyol'un edebi hayatı, şiir tarzı ve eserleri masaya yatırıldı. Burada konuşan Haydar Ergülen, Tuğrul Tanyol'un çok değerli bir şair olduğunu belirterek, "Tuğrul Tanyol çok önemli ve çok değerli bir şair. Tanyol'un 10 tane kitabı var. Özellikle Tanyol'un son kitapları ve şiirleri bazen bir şiir dinler gibi bazen de bir müzik dinler gibi etkiler ortaya çıkartıyor. Ben de Tuğrul Tanyol hakkında birçok yazı yazdım. Kendisi 80'ler şiirlerinin de oldukça önemli temsilcilerinden ve kurucularından bir tanesi" ifadelerini kullandı.
Etkinlikte daha sonra Müzik Kutusu tarafından konser eşliğinde şiir okumalarına geçildi. Burada şairler Emel Coşar, Baki Ayhan, Çiğdem Sezer, Yaprak Öz, Ömer Turan, Nuri Demirci, Duygu Kankaytsın, Kaan Koç, Harun Atak, Selim Temo, Cenk Gündoğdu, Mehmet Can Doğan, Muzaffer Özdemir, Nisa Leyla, Nilüfer Altunkaya, Erkan Kantarcı, Ahmet Taşçıoğlu, Jan Ender Can, Emel Kaya, Dinçer Güçyeter, Mesut Şenol, Hasan Erkek ve Yalvaç Ural sevilen şiirlerini seslendirdi. Şiir ziyafetinin verildiği etkinlik, sanatseverlerden tam not aldı. 7. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması, pazar günü saat 12:00'de, Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi'ndeki şiir okumalarından oluşan kapanış oturumu ile sona erecek.
(İHA-Y)

13.05.2017 11:01:22 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Vali Çelik'in Eczacılık Günü mesajı
YEREL

VALİ ÇELİK'İN ECZACILIK GÜNÜ MESAJI
Hem eğlendiler hem de matematik öğrendiler
YEREL

HEM EĞLENDİLER HEM DE MATEMATİK ÖĞRENDİLER
Başkan Ataç'ın Anneler Günü mesajı
YEREL

BAŞKAN ATAÇ'IN ANNELER GÜNÜ MESAJI
ESOGÜ'de 'Hemşireler Günü' kutlandı
YEREL

ESOGÜ'DE 'HEMŞİRELER GÜNÜ' KUTLANDI
ESOGÜ Hastanesi'ne yeni bebek bakım ve emzirme odası
YEREL

ESOGÜ HASTANESİ'NE YENİ BEBEK BAKIM VE EMZİRME ODASI
AK Parti Tepebaşı yöneticileri Cumhuriyet Mahallesi'nde
YEREL

AK PARTİ TEPEBAŞI YÖNETİCİLERİ CUMHURİYET MAHALLESİ'NDE
Ahşap Eserler Müzesi artık Kurşunlu Külliyesi'nde
YEREL

AHŞAP ESERLER MÜZESİ ARTIK KURŞUNLU KÜLLİYESİ'NDE
Kadınların el emeği göz nuru ürünleri sergileniyor
YEREL

KADINLARIN EL EMEĞİ GÖZ NURU ÜRÜNLERİ SERGİLENİYOR
Rektör Gönen'in Engelliler Haftası mesajı
YEREL

REKTÖR GÖNEN'İN ENGELLİLER HAFTASI MESAJI
MYÖ öğrencilerine olay yeri eğitimi
YEREL

MYÖ ÖĞRENCİLERİNE OLAY YERİ EĞİTİMİ
Hemşireler Günü kutlanıyor
YEREL

HEMŞİRELER GÜNÜ KUTLANIYOR
Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği şehitler için Mevlid-i Şerif okuttu
YEREL

ESKİŞEHİR ANADOLU KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ŞEHİTLER İÇİN MEVLİD-İ ŞERİF OKUTTU
ESOGÜ'de 'Eskişehirli şairlerin dilinden şiir dinletisi şöleni'
YEREL

ESOGÜ'DE 'ESKİŞEHİRLİ ŞAİRLERİN DİLİNDEN ŞİİR DİNLETİSİ ŞÖLENİ'
Diş Hastanesinde engelsiz sağlık hizmeti
YEREL

DİŞ HASTANESİNDE ENGELSİZ SAĞLIK HİZMETİ
Anadolu'da mûsikî gecesi
YEREL

ANADOLU'DA MÛSİKÎ GECESİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Kuzey Kore'den uluslararası topluma "BM yaptırımlarını uygulamayın" çağrısı
DÜNYA

KUZEY KORE, BM ÜYESİ 192 ÜLKENİN TEMSİLCİLİKLERİNE MEKTUP GÖNDERDİ!

 1
  • 2 Ünlü oyuncu: Seni çok özlüyorum annem...
  • 3 Türkiye'de üretilip ABD'ye gönderiliyor
  • 4 Ve Cansel Çördük konuştu: Özel mesajlarımı yayınlayarak...