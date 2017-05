YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 7. Uluslararası Şiir Buluşması'nda dizelere yolculuk devam ediyor

7. Uluslararası Şiir Buluşması'nda dizelere yolculuk devam ediyor



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Şiir Buluşması devam ediyor. Etkinliklerin ikinci gününde "Cahit Külebi 100 Yaşında" ve "Tuğrul Tanyol Şiiri" oturumlarının yanı sıra Müzik Kutusu konseri ve şiir ziyafeti, yoğun bir katılımla gerçekleşti.

7. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması'nın ikinci gününde Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi'nde gerçekleşen etkinliklerde ilk olarak Şair Cahit Külebi anıldı. Şiirlerinde yurt, insan ve doğa sevgisini işleyen şair hakkında konuşmacılar Ömer Turan, Çiğdem Sezer ve Mehmet Can Doğan katılımcılara bilgiler aktardı.

Programın ikinci oturumunda ise "Tuğrul Tanyol Şiiri" konu alındı. Haydar Ergülen, Baki Ayhan ve Emel Koşar'ın konuşmacı olduğu oturumda, 7. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması'nın onur konuğu da olan ünlü şair Tuğrul Tanyol'un edebi hayatı, şiir tarzı ve eserleri masaya yatırıldı. Burada konuşan Haydar Ergülen, Tuğrul Tanyol'un çok değerli bir şair olduğunu belirterek, "Tuğrul Tanyol çok önemli ve çok değerli bir şair. Tanyol'un 10 tane kitabı var. Özellikle Tanyol'un son kitapları ve şiirleri bazen bir şiir dinler gibi bazen de bir müzik dinler gibi etkiler ortaya çıkartıyor. Ben de Tuğrul Tanyol hakkında birçok yazı yazdım. Kendisi 80'ler şiirlerinin de oldukça önemli temsilcilerinden ve kurucularından bir tanesi" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte daha sonra Müzik Kutusu tarafından konser eşliğinde şiir okumalarına geçildi. Burada şairler Emel Coşar, Baki Ayhan, Çiğdem Sezer, Yaprak Öz, Ömer Turan, Nuri Demirci, Duygu Kankaytsın, Kaan Koç, Harun Atak, Selim Temo, Cenk Gündoğdu, Mehmet Can Doğan, Muzaffer Özdemir, Nisa Leyla, Nilüfer Altunkaya, Erkan Kantarcı, Ahmet Taşçıoğlu, Jan Ender Can, Emel Kaya, Dinçer Güçyeter, Mesut Şenol, Hasan Erkek ve Yalvaç Ural sevilen şiirlerini seslendirdi. Şiir ziyafetinin verildiği etkinlik, sanatseverlerden tam not aldı. 7. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması, pazar günü saat 12:00'de, Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi'ndeki şiir okumalarından oluşan kapanış oturumu ile sona erecek.

13.05.2017 11:01:22 TSI

