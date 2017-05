YEREL HABERLER / ŞIRNAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. TÜGVA'dan sabah namazında çorba ve simit ikramı

ŞIRNAK (İHA) - Türkiye Gençlik Vakfı Şırnak İl Temsilciliği geleneksel olarak düzenlenen sabah namazı etkinliğini bu hafta Vali Kamil Acun Külliye Cami'sinde gerçekleştirdi.

TÜGVA Şırnak İl Temsilciliği, tarafından 'Gelmeden Kıyamet, Gel Sende Kıyam Et' sloganıyla başlatılan sabah namazı etkinlikleri devam ediyor. Şırnak İl Temsilcisi Fırat Som, yönetim kurulu ve TÜGVA üyesi gençlerin katıldığı sabah namazı etkinlikleri vatandaşlar tarafından da takdir topladı. Sabah namazının kılınmasının ardından cami avlusunda stant kuran TÜGVA Şırnak il teşkilatı, cemaate sıcak çorba ve simit ikramında bulundu. Cemaate yapılan çorba ve simit ikramının ardından, sohbet programına geçildi. Sohbet programında konuşan TÜGVA İl Temsilcisi Fırat Som, sabah namazına ve TÜGVA'nın programına katılım gösteren herkese teşekkür etti. Som, "Biz birbirimize gönül bağı ile bağlıyız. Her hafta birlikte sabah namazı kılarak, sabah namazının önemini vatandaşlarımıza ve özellikle gençlerimize hatırlatmak istiyoruz. Her hafta sayımız artmaya devam edecek. İnşallah bundan sonra da gençlerimiz gerçekleştirdiğimiz etkinliklere katılım sağlayarak sesimize ses katarlar. Namazımızı eda ettikten sonra hep beraber sohbet ediyoruz, bizler için de güzel bir kaynaşma ortamı oluyor. Programımıza tüm genç kardeşlerimizi davet ediyoruz" diye konuştu.

Vali Kamil Acun Külliye Camii İmamı Guhdar Zeyrek ise gençlik ve namaz üzerine sohbetini gerçekleştirdi.

