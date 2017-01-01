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AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldırım, özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - AK Parti Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, Engelliler Haftası nedeniyle ilkokulu, ortaokulu ve meslek eğitim merkezi okulunu içinde barındıran Bilecik Özel Eğitim Okulu öğrencileriyle bir araya geldi. Okulda okuyan öğrencilere çeşitli hediyeler götüren Yıldırım, öğrencilerle sohbet ederek onlarla bir süre vakit geçirdi. Ardından Bilecik Özel Mesleki Eğitim Müdürü İbrahim Aydoğar ziyaret eden Yıldırım, "Bugün kardeşlerimizle bir araya geldik. Onlar bizler için engelsizdir ve ziyaretlerimiz sırasında da bunu gördük. Her birinin birbirinden farklı bir yeteneği var. Okul müdürümüz ve öğretmenlerimiz özel gereksinimli çocuklarımıza olan ilgisi ortada" dedi.

Öte yandan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım ziyaret sonrası merkeze bağlı Gülümbe köyümüzde vatandaşlarla köy kahvesinde yemekte bir araya geldi.

(CKT-KÇ)



13.05.2017 11:06:58 TSI

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