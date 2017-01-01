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Şarköy ilçesinde Nostaljik Tren Projesi'nin açılışı yapıldı



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TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin desteklediği Şarköy Belediyesi ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından ortaklaşa yapılan Nostaljik Tren Projesinin açılışı Şarköy Cumhuriyet Meydanında yapıldı.

Törene, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok, Şarköy Kaymakamı Hamdi Ünlü, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Teski Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Gürcün, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda Şarköylü vatandaş katıldı.

Açılış töreninde konuşan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin bu projeye destek verdikleri için duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Şarköy katma değerine katma değer katıyor. Yazın da yüzbinlerce turisti en iyi şekilde ağırlıyor. 1 milyon 200 bin liraya mal olan bu projeyle de daha iyi ağırlamaya devam edecek" dedi.

Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok ise konuşmasında, "Şarköy için güzel bir proje oldu. 40 yolcu kapasiteli Tren vatandaşlarımızı sahil bandında yaklaşık 5 km götürecek ve trafiğin rahatlamasına katkı sağlayacak. İnşallah bir daha ki seneye bu tren sayısını 2 ye çıkararak karşılıklı gidiş dönüş yapmak istiyoruz. Tek amacımız vatandaşımıza hizmet etmek" diye konuştu.

Şarköy'ün her geçen gün gelişen bir ilçe olduğunu belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı kadir Albayrak da, "Şarköy'e ve diğer ilçelere hizmet etmenin mutluluğu içindeyiz. Şarköy'ün nüfusunu mutlaka 50 binin üzerine çıkarmalıyız. Yazlıkçıların da kayıtlarını Şarköy'e alması gerekir" ifadelerini kullandı.

Başkan Albayrak nostaljik tren projesinin Şarköy'e çok yakıştığını belirtti ve gelecek yıl 2. trenin alınması için destek vereceklerini söyledi.



Karadere ve Olukbaşı dere ıslah projelerinin de temeli atıldı

Öte yandan, Şarköy'de Fen İşleri dairesi tarafından yapılacak olan Karadere ve Olukbaşı dere ıslah projelerinin de temeli atıldı.

Temel atma töreninde teknik bilgiler veren Genel sekreter Yardımcısı Zeki Gürcün 6 Milyon 785 bin liraya mal olacak olan dere ıslahlarının 180 gün içinde tamamlanacağını söyledi. Gürcün Karadere'nin bin 360 metre Olukbaşı'nın da bin 400 metre olmak üzere toplam 2 bin 760 metre derenin ıslah edileceğini belirtti.

Şarköy'de yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok da kendilerine her zaman destek veren Tekirdağ Büyükşehir Başkanı Kadir Albayrak'a teşekkür etti ve bundan sonra da amfi tiyatro ve yel değirmeni projelerini yapacaklarını açıkladı.

Bütün yatırımların Şarköy ilçesine hayırlı olmasını dileyen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı kadir Albayrak da müteahhit firmadan projenin en iyi şekilde ve en kısa zamanda bitirilmesini, istedi. Albayrak, "Şarköy'e hizmetlerimiz bundan sonra da devam edecek" dedi.

(YG-ÖK-Y)



13.05.2017 11:09:29 TSI

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