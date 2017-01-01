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Kozan'da yıldızlar basketbol turnuvası



(Fotoğraflı)



Emre Bozdemir

ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan İlçesinde 2016-2017 eğitim öğretim yılı yıldız erkekler ortaokul ve liseler arası basketbol turnuvası sona erdi.

Kozan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinatörlüğünde düzenlenen Ortaokul ve liseler arası basketbol turnuvasına Kozan'daki ortaokul ve liselerden öğrenciler katıldılar.

Kozan İsmet Atlı Kapalı Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmalarda öğrenciler okullarını en iyi şekilde temsil edebilmek için ter döktü. Turnuva sonunda turnuvanın birincisi Özel Kozan Koleji, ikincisi 2 Haziran Ortaokulu, üçüncü Lutfiye Ali Şadi Çelik Orta Okulu ve dördüncü İsmet İnönü Ortaokulu oldu.

Basketbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği müsabakalar, dereceye giren okulların belirlenmesinin ardından sona erdi.

(EMR-Y)



13.05.2017 11:11:26 TSI

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