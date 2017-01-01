Motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı
Osman Arslan
BATMAN (İHA) - Batman'da çeşitli tarihlerde motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.
Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlileri çeşitli tarihlerde gerçekleşen 5 adet motosiklet hırsızlığı olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda motosiklet hırsızlıklarını gerçekleştirdiği tespit edilen 2'si yaşı küçük çocuk olmak üzere 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan motosikletler ele geçirilerek yasal sahiplerine teslim edilirken, şüpheli şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
(OA-AKK-Y)
13.05.2017 11:14:18 TSI
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