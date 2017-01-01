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Hakkari'de tayini çıkan hakim ve savcılara veda yemeği

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:07
Hakkari'de tayini çıkan hakim ve savcılara veda yemeği
Hakkari'de tayini çıkan hakim ve savcılara veda yemeği

(Fotoğraflı)

HAKKARİ (İHA) - Hâkim ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayınlanan "2017 Yılı Adli ve İdari Yargı İhtiyaç Kararnamesi" ile Hakkâri Adliyesi'nden Türkiye'nin farklı illerine atanan hâkim ve savcılar onuruna veda yemeği verildi.
Hakkâri Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, yayınlanan kararname ile tayini çıkan Cumhuriyet Savcısı Nuri Cavcav ve eşi Hâkim Elif Ağar Cavcav ile Hâkimlerden Onur Dursun, Mustafa Özgür Kabadayı ve İskender Bölükbaşı onuruna polisevinde yemek verdi. Yemeğe Vali Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, hâkim ve savcılar katıldı. Vali Toprak, tayini çıkan hâkim ve savcılara Hakkâri'deki hizmetleri anısına plâket takdim ederek yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'da çeşitli hediyeler takdim ettikleri hâkim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarılar dilediler.
(FT-ŞAK-Y)

13.05.2017 11:16:27 TSI
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