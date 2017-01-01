Simav'da Masa Tenisi turnuvası
(Fotoğraflı)
Mehmet Emin İncekulak
KÜTAHYA (İHA) - Simav Belediyesi tarafından 10-50 yaşarası vatandaşların katılımıyla düzenlenen Masa Tenisi turnuvası sona erdi. Kapalı Spor Salonundaki madalya törenine katılan Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, ilçe spor etkinliklerine önem verdiklerini söyledi.
Turnuvada dereceye giren vatandaşları tebrik eden Başkan Özkan, " Simav'da yapılan spor etkinlikleri büyük ilgi görüyor, masa tenisi müsabakalarına katılarak gösterdiğiniz başarıdan dolayı tebrik ediyorum. İlçemizdeki spor etkinlikleri bir çok alanda hızla devam ediyor" dedi.
Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan ile Başkan Yardımcısı Birol Sarmış, Masa Tenisi turnuvasında dereceye giren vatandaşlara madalyalarını verdiler ve hatıra fotoğrafı çektirdiler. (MEİ-EFE)
13.05.2017 11:19:03 TSI
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