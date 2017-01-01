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Temsili askerlik yapan engelli gençler terhis belgelerini aldı



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin'de temsili askerlik görevini başarı ile yerine getiren engelli gençler, terhis belgelerini törenle aldı.

Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Engelliler Haftası münasebetiyle Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı tarafından organize edilen 'Temsili Askerlik Yemin ve Terhis Töreni'ne katılarak, bir günlüğüne dahi olsa askerlik vazifesinin onurunu ve gururunu yaşayan engellilere terhis belgelerini verdi.

Törende konuşan Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız, Türk milletinin vatan sevgisinin bir göstergesi olarak nitelendirdiği temsili askerlik uygulamasının, dünyada ilk ve tek olma özelliğine sahip olduğunu belirterek, "Temsili askerlik uygulaması kapsamında engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin 1 gün süresince askeri ortamı yaşama ve bu hazzı tatmalarına imkan sağlamaya çalıştık. Aramıza katılan silah arkadaşlarımızın ve ailelerinin duygu ve düşüncelerini paylaşmak bizlere manevi bir güç vermiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerine katılan silah arkadaşlarımızın bugün burada edecekleri yemin, ömürleri boyunca haklı gururları olacaktır" dedi.

Yıldız, konuşmasının son bölümünde engellilere seslenerek, "Sizlerin sevgisinde, düşüncelerinde ve başarılarında engel yoktur. Tüm engelli vatandaşlarımıza, ailelerine ve katılımcılara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından düzenlenen yemin töreninde denizci er olarak temsili askerlik yapan 26 engellinin terhis heyecanına ortak olan Vali Özdemir Çakacak, omuz omuza silah ve bayrak üzerine el basarak yemin eden engelli gençlere terhis belgelerini verdi. Duygu dolu anlara sahne olan yemin töreninde, engelliler ve aileleri büyük gurur yaşadı.

"Artık bizim de anlatabilecek askerlik anılarımız oldu"

Yemin töreni sonrasında kürsüye çıkan engelli erlerden Ramazan Barış, vatani görevi yapmanın onurunu bir günlüğüne dahi olsa en üst seviyede yaşadığını ifade ederek, "Artık bizim de anlatabilecek askerlik anılarımız oldu" şeklinde konuştu.

Tören, Vali Çakacak, protokol üyeleri ve engelli vatandaşlarımızla birlikte terhis pastasının kesilmesiyle devam etti. Tören sonunda verilen kokteylde masaları tek tek dolaşan Vali Özdemir Çakacak, engelli erlerle ve aileleriyle yakından ilgilenerek, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

(HSK-Y)



13.05.2017 11:19:11 TSI

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