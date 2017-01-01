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Siyer yarışmalarında dereceye girenler ödüllendirildi

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:12
Siyer yarışmalarında dereceye girenler ödüllendirildi
Siyer yarışmalarında dereceye girenler ödüllendirildi

(Fotoğraflı)

Mehmet Salih Keskin
MARDİN (İHA) - Mardin'de ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasından düzenlenen siyer ve kitap okuma yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geleneksel olarak 4'ünsü düzenlenen ilkokul, ortaokul ve liseler arası siyer yarışması ve kitap okuma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Mardin Artuklu Üniversitesi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşen programa, Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, ilçe milli eğitim müdürleri, il milli eğitim birim amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. 17 bin öğrencinin katıldığı ilk, orta ve lise kategorileri siyer yarışmalarında dereceye giren ilk 50 öğrenciye ödül verildi. Ayrıca siyer bilgi yarışmalarında ilk 3'te yer alan toplam 36 öğrenciye ve bu yarışmalarda emeği geçen okul idarecileri ve öğretmenlere hediyeler verildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, bu yarışmanın bir kaybedeninin olmadığı ifade ederek, "Peygamber Efendimizin yaşamının öğrenilmesinde bir miktar bile katkımız oldu ise ne mutlu bize. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.
(MSK-AKK-Y)

13.05.2017 11:21:40 TSI
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