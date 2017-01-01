Bilecik'te en çok karanfil ve papatya tercih ediliyor
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Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'te çiçekçiler Anneler Günü sebebi ile hazırlıklarını tamamlarken, en yoğun ilgiyi karanfil ve papatyanın gördüğü bildirildi.
Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan ve bu sene 14 Mayıs'ta kutlanacak olan Anneler Gününde milyonlarca anne, çocukları tarafından sevindirilecek. Günler öncesinden anneleri için bu özel günde hediye almanın telaşına düşen çocuklar ve babalar, kendilerini özel hissettirecek hediyeler arıyor. Anneler Günü için çocuklar ve babaların en çok çiçek tercih ettiğini anlatan çiçekçi Sertaç Sezer, "Annelerin gerçekten yeri tutulmaz ve onlar her şeyi hak ediyor. Çiçek elbette Anneler Gününün vazgeçilmez hediyelerinden biri. Anneler Gününde en çok kır çiçeklerine ilgi duyuluyor. Biz bugün için tüm hazırlıklarımız tamamladık. Çiçek fiyatlarına gelince tek karanfil 2 TL, ambalajlı karanfil 2,5 TL, en çok tercih edilen arasında yer alan kır çiçeklerinden oluşan buket fiyatı ise; 30 TL'dir. Bunun yanında saksı çiçekleri tercih eden oluyor. Bu grupta en çok menekşe, sardunya satılıyor. Bunlardan 7,5 TL'den başlayarak 50 TL'ye kadar çıkıyor. Son olarak anneler iyi ki varsınız sizler bizim başımızın tacısınız" dedi.
(CKT-KÇ)
13.05.2017 11:21:53 TSI
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