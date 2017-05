YEREL HABERLER / KİLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Milletvekili Polat'ın Anneler Günü kutlaması

KİLİS (İHA) - AK Parti Kili milletvekili Reşit Polat, Anneler gününü kutladı.

Milletvekili Polat, Anneler Günü'nü kutladığını belirterek, "Varlıklarıyla yaşamımızı zenginleştiren ve güzelleştiren, bizlere güven ve güç veren annelerimiz, mutluluğumuzda olduğu gibi, en güç anlarımızda da, sevgilerini, şefkatlerini ve engin hoşgörülerini bizlerden esirgememektedir. Karşılıksız sevginin ve sonsuz özverinin simgesi olan annelerin, çocuklarını yetiştirmek ve sorumlu bireyler olarak büyümelerini sağlamak için, olumsuzluklardan yılmadan çaba göstermediğini, her türlü güçlüğe katlandığını belirterek, Bir insanı yetiştirmek ve onu yaşama hazır duruma getirmek annelerin yakınmadan, sorumluluk duygusuyla yerine getirdikleri kutsal bir uğraştır. Çocuğun öncelikle kendini, diğer insanları, yaşamı tanımasına olanak sunan anneler; bilgi, birikim ve edindikleri yaşam deneyimlerini çocuklarına aktararak, onların insanları, dünyayı, yaşamı seven mutlu bireyler olmaları için gece-gündüz demeden uğraş verirler.Yaşamlarını çocuklarına adarken annelerimizin ortaya koyduğu sevgi, özveri ve hoşgörü, yaşamımız boyunca benimsememiz ve gelecek kuşaklara da öğretmemiz gereken ortak değerlerdir. Çocuklarından görecekleri ilgi ve sevgiden başka hiçbir beklentisi bulunmayan annelerimizi, mutlu etmenin, yaşamlarını güzelleştirmenin ve yüzlerini güldürmenin en güzel yolu, onların düşlediği aydınlık ve güzel yarınları yaratmak için çalışmaktan geçmektedir. Hep özel olan, değerini yıllar geçtikçe daha iyi kavradığımız annelerimize, duygularımızı, hak ettikleri sevgi, ilgi ve yakınlığı her koşul ve her ortamda göstermeliyiz. Ağırlaşan yaşam koşullarının yükünü omuzlarında hepimizden daha çok duyumsayan annelerimizi ne kadar çok sevdiğimizi söylemek için yılın bir gününü beklemek yerine, onları her gün düşünmeli, yaşamlarını kolaylaştırmak için üstümüze düşeni yerine getirmeliyiz" dedi.

13.05.2017 11:26:29 TSI

