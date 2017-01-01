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Milletvekili Dülger'in Anneler Günü kutlaması

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:18
Milletvekili Dülger'in Anneler Günü kutlaması

KİLİS (İHA) - AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Anneler günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Milletvekili Dülger, annelerin en değerli varlıkları olduğunu belirterek, "Aile birliğinin tesis edilmesinde, çocukların sağlıklı ve mutlu bir ortamda yetişmesinde en temel rolü üstlenen annelerin, varlıkları ile güç kattıkları evlatları için her zaman sığınılabilecek sıcak bir kucak tır. Ebeveyne saygıyı esas alan, cennetin annelerin ayakları altında olduğuna inanan bir geleneğin mensubu olan bizler, evlat yetiştirmenin ulvi bir görev olduğunun idraki içerisinde; Sevginin en büyük kaynağı olan sınırsız hoşgörüsü ve inanılmaz özverileriyle bizleri dünyaya getiren ve en iyi biçimde yetişmemizi sağlayan annelerimize yaşamlarının her döneminde destek olmalı, onları yalnız belirli günlerde değil, yaşam boyunca sevgi ve içtenlikle kucaklamalıyız. Hayatını çocuklarına vakfeden kıymetli annelerimizin anneler gününü kutlarken, onlara daima azami düzeyde hürmet ve ihtimam göstermemiz, hayatımızda ne kadar önemli bir yere sahip olduklarını kendilerine bizzat hissettirmemiz, emeklerinin boşa gitmediğini göstermemiz, ebeveyne hürmet konusunda çocuklarımıza örnek olmamız büyük önem arz etmektedir. Bu vesile ile, başta canından aziz evlatlarını bu vatan uğruna şehit veren annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum. Ahirete irtihal etmiş tüm annelerimize Allah tan rahmet, hayattakilere de evlatlarıyla sağlık, mutluluk, huzur dolu bir ömür diliyor, Anneler Günü'nü gönülden tebrik ediyor; en kalbi duygularımla selamlıyorum" dedi.
(MAD-SD-Y)

13.05.2017 11:27:16 TSI
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